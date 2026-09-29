MLB／斯萊特勒外卡賽再碰紅襪 美媒幫添柴火：你大學時紅襪球探在哪？

美聯外卡系列賽連兩年上演基襪世仇大戰，雙方先發投手亮牌，紅襪隊由托勒（Payton Tolle）打頭陣，洋基隊則交給斯萊特勒（Cam Schlittler），將是這位襪迷出身的強投再次於外卡賽碰上紅襪。

斯萊特勒來自麻薩諸塞州波士頓郊區的沃波爾（Walpole），全家都是紅襪球迷，他也從小耳濡目染，而他在2022年選秀第七輪由洋基挑選，去年扛起外卡系列賽生死戰先發，繳出8局無失分好投封鎖紅襪，成為幫助洋基挺進的最大功臣。意外插曲在於斯萊特勒事後透露，這場比賽對於自己而言確實有更多情緒，因為家人在賽前收到紅襪球迷私訊騷擾。

今年扛起系列賽第一戰，再度碰上紅襪，斯萊特勒也再次被問到與紅襪的恩怨情仇，他說：「我並不是整天都在手機上搜尋這些東西，但我也不是活在與世隔絕的世界，所以我會把這些言論化為動力，我覺得我還挺擅長記仇的。」

美國媒體也在記者會上幫忙增添柴火，詢問他大學時期紅襪球探是否有常去看他的比賽，斯萊特勒說：「我會說並不是很常，海德（Matty Hyde，洋基球探）是我的伯樂，他對我很有信心，他是我現在是洋基人的原因。」