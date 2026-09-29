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MLB／不知白襪以前為何百敗 村上宗隆：我就是為了季後賽來的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
村上宗隆。 法新社
村上宗隆。 法新社

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大聯盟季後賽外卡系列賽將於明天點燃戰火，村上宗隆將隨白襪隊與太空人隊展開3戰2勝制廝殺，外界以驚奇看待白襪從連3年百敗脫胎季後賽球隊，但村上說：「我就是為了打進季後賽這個目標才簽約的。」

村上在去年冬天透過入札制度赴美，雷聲大雨點小，外界原先評估能拿到破億合約，最終僅以兩年3400萬美元價碼加入白襪，在當時被評為「令人驚訝的低價」，專家指出主因是揮空率令美職球隊卻步，認為面對大聯盟投手，村上的弱點會更被放大，再加上白襪長年積弱，這筆補強不被看好能為白襪戰績帶來多大助益。

村上第一年就轟出驚奇，狂敲35轟，幫助白襪取得84勝，以美聯外卡搶下季後賽席次，今天出席外卡系列賽前記者會，被問到是否有預料到球隊能打到這種程度，他回應：「從一開始我們的目標就是打進季後賽，我也一直在強調，希望可以幫助白襪成為能贏球的球隊。」

村上表示，「我不知道球隊前一年、甚至前兩年吞下100敗的情況，但我就是為了追求這樣的成果才來的，雖然現在只是剛開始，但我就是為了季後賽這個目標簽約的。」

對於首次征戰大聯盟季後賽，村上說：「很開心也很期待。從明天開始，漫長的戰役就要展開了，輸了就結束了，所以我希望可以100%確實做好自己該做的事。」

村上宗隆 白襪 MLB

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