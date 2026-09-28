MLB／兩聯盟頭號種子從未奪冠 守護者封王乾旱期已達78年

大聯盟例行賽今天落幕，太空人、費城人隊搭上季後賽末班車，後天將從外卡系列賽打起；今年季後賽12強還有3隊未拿過世界大賽冠軍，包括兩聯盟頭號種子釀酒人、光芒隊，以及國聯第4種子教士隊，而在已經奪冠的9隊中，守護者隊封王乾旱期最久，已經長達78年。

晉級季後賽的12隊有8個去年老面孔，分別是國聯釀酒人、道奇、教士、小熊、費城人，以及美聯守護者、洋基、紅襪，新加入的4隊是勇士、光芒、白襪、太空人；至於去年在美聯冠軍戰對決的藍鳥、水手，還有旅美好手李灝宇所屬的老虎、兩次世界大賽冠軍教頭法蘭柯納（Terry Francona）領軍的紅人，本季未再搶到門票，水手高層今天宣布開除總教練威爾森（Dan Wilson）。

釀酒人本季103勝、道奇100勝、光芒98勝是僅有3支勝率超過6成的球隊，道奇身為國聯第2種子，將挑戰隊史第10座世界大賽冠軍，最大目標當然是成為本季首支完成3連霸的球隊；釀酒人隊史57年只在1982年贏得美聯冠軍，成軍28年的光芒2008、2020年在美聯封王。

大聯盟現役球隊還有5隊沒拿過世界大賽冠軍，教士隊史57年曾在1984、1998年獲得國聯冠軍，成軍33年的洛磯唯一國聯封王紀錄是2007年；最慘球隊無疑是水手，1977年至今50個球季，季後賽最佳表現是「4次打進美聯冠軍賽」，就連聯盟冠軍都是夢。

守護者前身印地安人隊1901年成軍，隊史超過一世紀只在1920、1948年贏得世界大賽，不知等到何時才有機會再封王。