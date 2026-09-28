MLB／村上宗隆新秀年35轟改寫日本紀錄 助百敗白襪重返季後賽

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆在主場例行賽最終戰面對洛磯，4打數敲出1支安打，包含1支二壘安打，另有1次三振。白襪終場以4：2擊敗洛磯，例行賽以84勝78敗收官，並以美聯中區第2名身分準備迎接外卡系列賽。

村上宗隆大聯盟菜鳥球季的例行賽正式畫下句點，整季出賽127場，454打數敲出94支安打，打擊率.207，累積35支全壘打、77分打點與196次三振。雖然三振數高居美聯前段，顯示仍有適應大聯盟投手與好球帶的課題，但他在右大腿後側拉傷、缺席35場比賽的情況下，仍轟出35支全壘打，一舉改寫日本球員大聯盟新人球季最多全壘打紀錄。

村上宗隆本季累積35轟排名美聯第5，也超越藍鳥岡本和真的33轟與道奇大谷翔平的全壘打數，成為本季大聯盟日籍打者全壘打王。

若以日本球員大聯盟第一年成績比較，村上的35轟高居史上第1，岡本和真今年33轟排名第2，大谷翔平2018年效力天使菜鳥季22轟排名第3。打點方面，村上的77分打點則排名日本新人史上第3，僅次於松井秀喜2003年效力洋基時的106分打點，以及岡本和真今年的92分打點。

不過村上最終距離白襪隊史新人單季全壘打紀錄仍差1轟，未能追平阿布瑞尤（Jose Abreu）在2014年創下的36轟。

村上宗隆去年透過入札制度離開養樂多，以2年3400萬美元加盟白襪。本季開幕對密爾瓦基釀酒人的3連戰，他每一場都開轟，成為日本球員與白襪隊史首位從大聯盟生涯首戰起連3場全壘打的球員，也是大聯盟史上第4人完成此壯舉。

村上宗隆轉戰白襪第一年就幫助球隊重返季後賽。 路透

4月17日至22日期間，村上宗隆又締造連5場開轟，成為繼大谷翔平後第2位完成此紀錄的日本球員，也追平大聯盟新人連續場次全壘打紀錄。

5月下旬，村上因右大腿後側拉傷被迫休兵，讓他錯過一段賽季時間，但復出後仍持續累積長打火力，7月也入選明星賽，人氣與實力逐漸成為白襪不可或缺的一部分。

白襪過去3年都吞下至少100敗，卻在本季完成大幅反彈，雖然日前錯過睽違5年的分區冠軍，但最終仍取得外卡資格，成為大聯盟史上首支連續2季百敗後隔年闖進季後賽的球隊。

村上宗隆的新秀賽季用35轟替這支「奇蹟白襪」注入強大火力，也在球隊重返季後賽的過程中寫下屬於自己的歷史。