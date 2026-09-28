MLB／外卡系列戰對決世仇紅襪 洋基推出美聯防禦率王打頭陣

大聯盟例行賽今天落幕，季後賽將在後天開打，4場外卡系列賽將從台灣時間凌晨兩點起開打，洋基隊在紐約主場迎戰紅襪隊，挑戰隊史第28座世界大賽冠軍，3戰2勝制首戰推出美聯防禦率王斯萊特勒（Cam Schlittler）登板先發。

季後賽12強名單打到例行賽最後一天才完全確定，國聯6席種子依序是釀酒人、道奇、勇士、教士、小熊、費城人，美聯則是光芒、守護者、太空人、洋基、紅襪、白襪，兩支第3種子勇士、太空人必須從外卡系列賽打起，爭取10月4日晉級分區系列賽的機會。

外卡系列賽連打3天，分別是費城人對勇士、白襪對太空人、紅襪對洋基、小熊對教士（後方球隊享有3場主場優勢），洋基已經正式宣布斯萊特勒首戰先發、弗里德（Max Fried）扛起第2戰重任，若要進行第3戰再推出柯爾（Gerrit Cole）。

斯萊特勒去年7月登上大聯盟，本季33場先發投出14勝6敗、防禦率1.95，不但奪下美聯防禦率王，投出239次三振也和藍鳥隊希斯（Dylan Cease）並列第2，只落後守護者隊威廉斯（Gavin Williams）的248次，成為美聯塞揚獎熱門人選。

洋基最近一座世界大賽冠軍是在2009年，斯萊特勒日前透露：「誰不想在季後賽首戰先發？所有先發投手都有機會，我們都是好勝心很強的競爭者；能在主場作戰意義重大，感覺會很特別。」