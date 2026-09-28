MLB／菜鳥年33轟92打點改寫藍鳥紀錄 岡本和真直言挑戰大聯盟「很值得」

藍鳥本季最終戰，日籍強打岡本和真以第3棒三壘手先發出賽，2打數沒有安打，選到1次四壞球保送，另吞2次三振，隨著球隊無緣季後賽，岡本的大聯盟菜鳥球季也正式畫下句點。

雖然最終戰沒有敲出安打，岡本整季表現仍相當亮眼。他菜鳥年出賽152場，累積568打數132支安打，繳出打擊率.232、33支全壘打、92分打點，OPS.762的成績，其中全壘打與打點都是藍鳥全隊最高，成為球隊本季最具代表性的長打火力來源。

另一方面，岡本和真的33轟與92打點，也雙雙改寫藍鳥隊史新人紀錄。他早在8月就以本季第25轟超越辛斯基（Eric Hinske）2002年菜鳥球季留下的24轟，正式刷新藍鳥新人單季全壘打紀錄，之後一路把紀錄推高到33轟。打點方面，他同樣超越辛斯基當年保持的隊史新人標竿，為大聯盟生涯第一年留下醒目成績單。

岡本本季能快速在大聯盟站穩腳步，關鍵在於他成功把過去在日職累積的長打能力帶到北美舞台。6月他曾獲選美聯單月最佳新人，證明自己並非只靠短期爆發，而是在漫長球季中逐步適應大聯盟投手節奏。

談到轉戰大聯盟第一年的表現，岡本表示，能夠健康完成整個球季是最重要的收穫。他說：「沒有受傷，首先這就是最重要的，所以能做到這一點，我覺得很好。」

至於當初選擇挑戰大聯盟是否值得，岡本也給出肯定答案。他強調：「我覺得來這裡很好，每天都這麼想，沒有一天不這麼覺得。這是我自己說想來才來的。」