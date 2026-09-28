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MLB／道奇百勝天使卻吞百敗 菊池雄星敗投見證隊史最慘紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
菊池雄星本季戰績1勝7敗、防禦率4.92寫下生涯8年最慘紀錄。 美聯社
菊池雄星本季戰績1勝7敗、防禦率4.92寫下生涯8年最慘紀錄。 美聯社

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道奇隊今天在例行賽最後一戰以5：1擊敗巨人隊，隊史第12次達到單季百勝，同屬洛杉磯的天使隊卻以3：7不敵水手隊，慘吞隊史首次百敗紀錄，日本左投菊池雄星先發5局失3分吞敗，本季戰績1勝7敗、防禦率4.92寫下生涯8年最慘紀錄。

菊池受到左肩傷勢影響，整季只有14場先發，今天用90球完成5局任務，被揮出6支安打、出現1次保送，也投出7次三振，失3分都是自責分，生涯8年首次單季只拿1勝，勝率1成25也是歷年最慘。

天使1961年展開隊史首季，本來最差紀錄是前年63勝99敗、勝率3成89，今年創下隊史66個球季最差紀錄，以62勝100敗、勝率3成83結束，不但連3年在美聯西區排名墊底，連12年未進季後賽也是大聯盟現役球隊最慘紀錄。

菊池生涯8年歷經水手、藍鳥、太空人、天使，只有2023牛在藍鳥投出二位數勝場（11勝），卻有3年吞下二位數敗場，生涯合計49勝65敗、防禦率4.49，想拚50勝紀錄又要等到明年。

水手去年90勝72敗，季後賽拚到美聯冠軍賽第7戰才遭藍鳥隊淘汰，不但從未奪下世界大賽冠軍，更是大聯盟唯一未獲聯盟冠軍的球隊，本季76勝86敗掉到分區第3，今天賽後宣布總教練威爾森（Dan Wilson）明年不再續約。

大聯盟本季最強是釀酒人隊103勝，道奇今天奪下100勝居次，戰績最慘的兩隊是洛磯104敗、天使100敗。

菊池雄星 道奇 天使

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