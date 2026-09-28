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MLB／大谷連18戰未開轟結束球季 30轟仍是道奇連3季全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平從8月20日起就沒有全壘打紀錄，仍是道奇唯一30轟打者，連續3年都是隊上全壘打王。 路透
大谷翔平從8月20日起就沒有全壘打紀錄，仍是道奇唯一30轟打者，連續3年都是隊上全壘打王。 路透

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道奇隊作客舊金山，例行賽最後一戰和巨人隊拚到延長10局以5：1獲勝，奪下本季第100勝，也是隊史第12次單季百勝紀錄，大谷翔平從第2棒調回開路先鋒，3次打數揮出1支安打，雖從8月20日起就沒有全壘打紀錄，仍是道奇唯一30轟打者，連續3年都是隊上全壘打王。

道奇本季最後一個系列賽橫掃巨人，繼釀酒人隊103勝後，成為大聯盟第2支百勝球隊，季後賽分居國聯前兩號種子，避掉後天開打的外卡系列賽，10月4日起在分區系列賽亮相。

大谷24日脫離15天傷兵名單，例行賽最後5場比賽合計21次打數5支安打，包括1支二壘打，攻下1分打點，一共吞下8次三振；他在8月19日對洛磯隊轟出本季第30支全壘打，接下來連續18場比賽未開轟，不過還是完成連6季30轟紀錄。

大谷前年披上道奇球衣首季，就以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王，還有59次盜壘成功，寫下大聯盟史上首次單季「50轟50盜」驚人紀錄，去年55轟、102分打點也在隊上排名第1，加上今年30轟紀錄，在道奇3季已有139支全壘打，生涯9年累積310轟。

大谷今年出賽139場，除了30轟是道奇球員最多，打擊率2成76、打點81分、安打144支都在隊上排名第2，還以投手身分登板14場，其中12場優質先發，投出8勝2敗、防禦率1.79，勝場數也是道奇投手第3多。

大聯盟本季共有22名球員達到30支全壘打，其中8人40轟，小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）45轟並列第1，金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）43轟奪下美聯全壘打王，亞洲前3名是白襪隊村上宗隆35轟、藍鳥隊岡本和真33轟、大谷30轟。

道奇 MLB 大谷翔平

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