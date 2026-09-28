MLB／兩聯盟投打數據王者出爐 阿隆索奪美聯雙冠王創罕見紀錄

大聯盟例行賽今天結束，投打各項數據領先球員也出爐，金鶯隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）轉戰美聯首季奪下全壘打、打點雙冠王，成為史上首位在兩聯盟都拿過打點王的球員，釀酒人隊王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）包辦國聯防禦率王、三振王。

阿隆索過去效力大都會隊7年，2019年菜鳥球季53轟奪下全壘打王，2022年131分打點獲得打點王，今年是生涯首次雙冠王，也是打點在1920年成為正式紀錄後，近106年首次有球員在兩聯盟都拿過打點王。

另外，阿隆索也成為史上第6位在兩聯盟都贏得全壘打王的球員，前5人是大谷翔平、麥奎爾（Mark McGwire）、麥格瑞夫（Fred McGriff）、克勞佛（Sam Crawford）、弗里曼（Buck Freeman）。

釀酒人火球王牌米蕭洛斯基包辦國聯防禦率王、三振王。 美聯社