MLB／兩聯盟投打數據王者出爐 阿隆索奪美聯雙冠王創罕見紀錄
大聯盟例行賽今天結束，投打各項數據領先球員也出爐，金鶯隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）轉戰美聯首季奪下全壘打、打點雙冠王，成為史上首位在兩聯盟都拿過打點王的球員，釀酒人隊王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）包辦國聯防禦率王、三振王。
阿隆索過去效力大都會隊7年，2019年菜鳥球季53轟奪下全壘打王，2022年131分打點獲得打點王，今年是生涯首次雙冠王，也是打點在1920年成為正式紀錄後，近106年首次有球員在兩聯盟都拿過打點王。
另外，阿隆索也成為史上第6位在兩聯盟都贏得全壘打王的球員，前5人是大谷翔平、麥奎爾（Mark McGwire）、麥格瑞夫（Fred McGriff）、克勞佛（Sam Crawford）、弗里曼（Buck Freeman）。
本季投打數據領先球員名單如下：
美國聯盟
打擊王─太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）：3成16
全壘打王─金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）：43支
打點王─金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）：113分
安打王─光芒隊迪亞茲（Yandy Diaz）：180支
盜壘王─光芒隊辛普森（Chandler Simpson）：46次
防禦率王─洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）：1.95
勝投王─紅襪隊格雷（Sonny Gray）：18勝
三振王─守護者隊威廉斯（Gavin Williams）：248次
中繼王─光芒隊凱利（Kevin Kelly）、藍鳥隊羅傑斯（Tyler Rogers）：33次
救援王─光芒隊貝克（Bryan Baker）、守護者隊史密斯（Cade Smith）：41次
國家聯盟
打擊王─響尾蛇隊摩瑞洛（Gabriel Moreno）：3成11
全壘打王─小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）：45支
打點王─紅雀隊伯利森（Alec Burleson）：116分
安打王─馬林魚隊羅培茲（Otto Lopez）：191支
盜壘王─國民隊努涅斯（Nasim Nunez）：49次
防禦率王─釀酒人隊米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）：1.80
勝投王─費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）：18勝
三振王─釀酒人隊米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）：252次
中繼王─勇士隊迪倫·李（Dylan Lee）：31次
救援王─教士隊米勒（Mason Miller）、紅雀隊歐布萊恩（Riley O'Brien）：38次
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