MLB／菜鳥年114場出賽加值 李灝宇87安10轟證明台灣野手也能固定先發

2026年成為李灝宇旅美賽季突破的一季，首度站上大聯盟，且一舉留下114場出賽，狂刷各項台灣球員紀錄，最終以2成63打擊率敲出87支安打、10轟、46分打點，證明台灣野手也能在最高殿堂卡位固定先發。

李灝宇今年兩度升上大聯盟呈現兩樣情，4月17日到6月1日為第一次晉升，當時累積83打數敲出17支安打、2轟，打擊率2成05，短暫下放3A後在6月13日再度回歸，此後247打數敲出70安、8轟，打擊率竄升2成83。

李灝宇本季共在大聯盟出賽114場，330打數敲出87支安打，包括19支二壘打、2支三壘打、10支全壘打，繳出打擊率0.263、上壘率0.322、長打率0.424、整體攻擊指數0.746，以菜鳥來說是一張出色的成績單，甚至扛過1場先發四棒，足以證明打擊實力備受肯定。

李灝宇的打擊站穩腳步，課題則來自各項數據幾乎全面居大聯盟墊底的守備，李灝宇日前接受美媒採訪時也自知季外強化課題，「休賽季期間，我會盡我所能努力訓練、調整，讓自己的守備更好，我現在的守備真的不行，我不能只會打擊，我也需要做好守備。」李灝宇說，自己希望可以幫助投手，而非成為當球打向自己時會讓大家緊張的那個人，「那不是我想要的，我知道我必須變得更好。」