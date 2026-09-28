MLB／太空人、費城人驚險晉級季後賽 道奇挑戰3連霸10月4日起跑

大聯盟例行賽今天落幕，太空人隊9：0擊敗運動家隊、費城人7：3擊敗光芒隊，搶下最後兩張季後賽門票，季後賽後天點燃戰火，4組外卡系列賽同日開打，世界大賽如果打滿7場，將在11月1日產生冠軍。

太空人開季前51戰只有20勝31敗，拚到例行賽最後一戰在美聯西區封王，戰績81勝81敗也是史上最差的分區冠軍，近10年第8次奪冠，季後賽成為美聯第3種子。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）今天投6局失1分，優質先發奪下本季第14勝，費城人88勝74敗搶下國聯外卡最後一席，連續5年晉級季後賽。

太空人取得美聯西區龍頭寶座。 美聯社

季後賽12強正式出爐，遊騎兵、響尾蛇隊拚到例行賽最後一戰遭淘汰，國聯6席種子依序是釀酒人、道奇、勇士、教士、小熊、費城人，美聯光芒、守護者、太空人、洋基、紅襪、白襪。

3戰2勝制外卡系列賽台灣時間後天凌晨兩點起開打，費城人對勇士、白襪對太空人、紅襪對洋基、小熊對教士（4組系列賽後方球隊享有主場優勢）；世界大賽衛冕軍道奇隊是國聯第2種子，10月4日起在分區系列賽迎戰費城人、勇士勝隊，最大目標是成為本世紀首支完成世界大賽3連霸的球隊，最近一次是洋基在2000年達到里程碑。