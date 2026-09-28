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MLB／李灝宇4支0吞K後徒手斷棒不是第一次 老虎教頭：他就是這麼好勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣好手李灝宇。路透
台灣好手李灝宇。路透

2026名古屋亞運

台灣好手李灝宇值得留念的2026年賽季畫下句點，今天在例行賽最終戰先發4打數沒有安打、吞下2次三振，第八局吞K後氣噗噗徒手折斷球棒，球棒隨著李灝宇的賽季最後一打席結束後成為碎片。

老虎今天以2：4不敵海盜隊，李灝宇擔任第二棒、二壘手，碰上海盜火球派先發投手瓊斯（Jared Jones），首打席面對91.8哩外角滑球揮空三振，第二打席擊出右外野飛球遭到接殺。

李灝宇第三打席面對後援投手凱利（Antwone Kelly），擊出滾地球出局，第八局碰上巴克爾（Lake Bachar），面對偏高壞球出棒揮空，再次吞下三振，轉身後雙手將球棒往左大腿一折斷成兩截。

老虎官網隨隊記者貝克（Jason Beck）在X上分享徒手斷棒影片，寫道：「李灝宇在菜鳥賽季留下許多令人印象深刻的表現，而這一幕絕對名列前茅。」有球迷留言，李灝宇折斷球棒就像折斷鉛筆一樣。

李灝宇表示，自己在小聯盟就曾經徒手斷棒；老虎教頭辛區（A.J. Hinch）則說：「這說明了他有多好勝，球季的最後一天，大家可能會覺得已經沒有意義，但他不這麼認為。」

老虎 MLB 海盜

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