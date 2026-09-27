快訊

車上驚見死屍…中秋連假公車停新店站3天 司機發現6旬男陳屍車內

亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／季後賽12強竟然還有兩席難產 太空人史上最難看分區稱霸？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人以13：2大勝運動家隊，潘尼亞（左a）狂揮4安包括雙響砲、攻下4分打點。 路透
太空人以13：2大勝運動家隊，潘尼亞（左a）狂揮4安包括雙響砲、攻下4分打點。 路透

2026名古屋亞運

大聯盟本季例行賽明天將進行最後一天賽事，季後賽12強還有最後兩席仍未出爐，太空人、遊騎兵隊都是80勝81敗，相爭美聯西區冠軍，費城人、響尾蛇隊爭取國聯外卡最後一席，接下來季後賽從30日起進行3戰2勝制外卡系列賽。

遊騎兵今天以6：2擊敗雙城隊，短暫取得分區領先，太空人頂住龐大壓力，以13：2大勝運動家隊，潘尼亞（Jeremy Pena）狂揮4安包括雙響砲、攻下4分打點，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）5局上轟出3分砲，本季42轟和光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）在美聯並列第2，落後金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）1支。

太空人明天只要再勝運動家，或是遊騎兵不敵雙城，太空人就可奪下美聯西區冠軍和季後賽第3號種子，在外卡系列賽和白襪隊交手；由於太空人在例行賽對遊騎兵9勝4敗，遊騎兵明天必須贏球才能保有爭冠機會，唯一分區封王辦法是自己贏球且太空人輸球，就算戰績相同也遭淘汰。

值得一提的是，無論太空人或遊騎兵封王，都將成為史上首支以5成勝率、甚至低於5成奪得分區冠軍的球隊（不計算縮水賽季），過去最差是2005年教士隊82勝80敗在國聯西區封王。

費城人投手群今天大崩盤，以1：12不敵光芒隊，最近吞下4連敗，戰績掉到87勝74敗，但響尾蛇也以7：10輸給教士，變成86勝75敗，兩隊之間仍是1場勝差，目前情勢對費城人有利。

太空人 MLB 大聯盟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／季後賽情勢一次看！4隊上車、剩最後4搶2 釀酒人鎖定全主場優勢

MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 白襪變6種子先打外卡賽

MLB／響尾蛇拉尾盤只落後費城人1場 兩隊「晉級條件」曝光

MLB／山本開心看到前輩大谷回歸 無緣追平今永昇太單季15勝紀錄

相關新聞

MLB／季後賽12強竟然還有兩席難產 太空人史上最難看分區稱霸？

大聯盟本季例行賽明天將進行最後一天賽事，季後賽12強還有最後兩席仍未出爐，太空人、遊騎兵隊都是80勝81敗，相爭美聯西區冠軍，費城人、響尾蛇隊爭取國聯外卡最後一席，接下來季後賽從30日起進行3戰2勝制外卡系列賽。

MLB／韋蘭德最快球速仍有95英里 海盜教頭讚：真正的王者風範

休兵近半年再登板，老虎隊43歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天最快球速仍有95英里，海盜隊總教練凱利（Don Kelly）盛讚昔日隊友：「簡直不可思議，這就是真正的王者風範。」

MLB／女兒衝上前讓韋蘭德淚崩 李灝宇擁抱英雄見證歷史

老虎隊3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）今天在底特律主場登板，完成生涯21年第557場、也是最後一場先發任務，第6局退場時流下英雄淚，和隊友一一擁抱，台灣好手李灝宇也向這位準名人堂球員致敬，共同參與隊史重要時刻。

MLB／王建民、韋蘭德同年登上大聯盟 2006年分獲美聯勝投王和新人王

老虎隊準名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander），今天在底特律主場完成生涯最後一戰，對海盜隊先發5.1局失兩分無關勝敗，確定帶著266勝、奪三振3560次高掛球鞋；很多老球迷可能還有印象，這位43歲老將和台灣退役名將王建民都在2005年登上大聯盟，隔年分別奪下美聯新人王、勝投王。

MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 白襪變6種子先打外卡賽

大聯盟最多敗投手畢比（Tanner Bibee）今天對皇家隊投6局失3分，優質先發（QS）幫助守護者隊以11：5贏得重要勝利，確定奪下美聯中區冠軍，以美聯第2種子身分進入季後賽，確定避開30日開打的外卡系列賽。

MLB／大谷翔平歸隊4戰慘吞8K 道奇最後一戰拚本季第100勝

道奇隊作客舊金山，今天對巨人隊進行3連戰第2戰，赫南德茲（Enrique Hernandez）9局上轟出陽春砲，打破平手局面，終場以4：3獲勝，也是本季第99勝，明天例行賽最後一戰拚百勝紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。