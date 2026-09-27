快訊

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／韋蘭德最快球速仍有95英里 海盜教頭讚：真正的王者風範

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
43歲韋蘭德休兵近半年復出，最快球速仍達95英里。 法新社
43歲韋蘭德休兵近半年復出，最快球速仍達95英里。 法新社

2026名古屋亞運

休兵近半年再登板，老虎隊43歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天最快球速仍有95英里，海盜隊總教練凱利（Don Kelly）盛讚昔日隊友：「簡直不可思議，這就是真正的王者風範。」

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）生涯21年最後一次出賽，老虎主場湧進41377名球迷，向這位準名人堂球星致敬，老虎9局下攻下3分逆轉戰局，瓦倫西亞（Eduardo Valencia）轟出再見兩分砲逆轉戰局，以4：3擊敗海盜。

韋蘭德上次先發是3月31日對響尾蛇隊投3.2局失5分吞敗，今天用91球完成先發5.1局任務，被揮出5支安打、包括兩支全壘打，投出6次三振，失兩分無關勝敗，帶著現役投手最多的266勝退休；老虎官網指出，韋蘭德投出第66球時，球速再次達到95英里。

凱利2009到14年效力老虎，和韋蘭德當了6年隊友，見證他在2011年24勝、防禦率2.40、奪三振250下美聯投手三冠王、獲選年度MVP；凱利今天賽後談到韋蘭德的表現，他說：「從3月底以來就沒在正式比賽投過球，一上來就能投90多球，球速還能達到95英里，這正是韋蘭德整個生涯以及作為一名競爭者的最佳寫照。」

海盜20歲菜鳥<a href='/search/tagging/2/葛里芬' rel='葛里芬' data-rel='/2/96501' class='tag'><strong>葛里芬</strong></a>敲出首安，登場時韋蘭德尚未出生。 法新社
海盜20歲菜鳥葛里芬敲出首安，登場時韋蘭德尚未出生。 法新社

韋蘭德開賽連續解決4名打者，2局上1出局後被海盜20歲菜鳥游擊手葛里芬（Konnor Griffin）揮出首支安打，官網特別提到韋蘭德2005年7月4日登上大聯盟時，葛里芬（2006年4月24日） 甚至還未出生，顛峰時期在底特律主場僅憑純粹的意志力就能贏得比賽。

瓦倫西亞成為老虎近48年首位在球隊落後時，揮出再見全壘打的菜鳥球員，他說：「韋蘭德投了5局多，球速高達95英里，天啊！」

葛里芬 韋蘭德 海盜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／韋蘭德生涯最後一戰老虎逆轉勝 李灝宇3支2貢獻關鍵二壘打

MLB／王建民、韋蘭德同年登上大聯盟 2006年分獲美聯勝投王和新人王

MLB／女兒衝上前讓韋蘭德淚崩 李灝宇擁抱英雄見證歷史

中職／周彥農投出生涯代表作奪首勝 陳鏞基效力獅隊連16季開轟

相關新聞

MLB／女兒衝上前讓韋蘭德淚崩 李灝宇擁抱英雄見證歷史

老虎隊3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）今天在底特律主場登板，完成生涯21年第557場、也是最後一場先發任務，第6局退場時流下英雄淚，和隊友一一擁抱，台灣好手李灝宇也向這位準名人堂球員致敬，共同參與隊史重要時刻。

MLB／韋蘭德最快球速仍有95英里 海盜教頭讚：真正的王者風範

休兵近半年再登板，老虎隊43歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天最快球速仍有95英里，海盜隊總教練凱利（Don Kelly）盛讚昔日隊友：「簡直不可思議，這就是真正的王者風範。」

MLB／大谷翔平歸隊4戰慘吞8K 道奇最後一戰拚本季第100勝

道奇隊作客舊金山，今天對巨人隊進行3連戰第2戰，赫南德茲（Enrique Hernandez）9局上轟出陽春砲，打破平手局面，終場以4：3獲勝，也是本季第99勝，明天例行賽最後一戰拚百勝紀錄。

MLB／15敗畢比優質先發助守護者分區封王 白襪變6種子先打外卡賽

大聯盟最多敗投手畢比（Tanner Bibee）今天對皇家隊投6局失3分，優質先發（QS）幫助守護者隊以11：5贏得重要勝利，確定奪下美聯中區冠軍，以美聯第2種子身分進入季後賽，確定避開30日開打的外卡系列賽。

MLB／王建民、韋蘭德同年登上大聯盟 2006年分獲美聯勝投王和新人王

老虎隊準名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander），今天在底特律主場完成生涯最後一戰，對海盜隊先發5.1局失兩分無關勝敗，確定帶著266勝、奪三振3560次高掛球鞋；很多老球迷可能還有印象，這位43歲老將和台灣退役名將王建民都在2005年登上大聯盟，隔年分別奪下美聯新人王、勝投王。

MLB／韋蘭德生涯最後一戰老虎逆轉勝 李灝宇3支2貢獻關鍵二壘打

3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）生涯21年最後一次出賽，台灣好手李灝宇擔任老虎隊先發2棒二壘手，全場3打數2安打、被保送兩次，9局下揮出關鍵二壘打，幫助球隊延續攻勢，老虎最後靠瓦倫西亞（Eduardo Valencia）再見兩分砲逆轉戰局，終場以4：3擊敗海盜隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。