MLB／王建民、韋蘭德同年登上大聯盟 2006年分獲美聯勝投王和新人王

老虎隊準名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander），今天在底特律主場完成生涯最後一戰，對海盜隊先發5.1局失兩分無關勝敗，確定帶著266勝、奪三振3560次高掛球鞋；很多老球迷可能還有印象，這位43歲老將和台灣退役名將王建民都在2005年登上大聯盟，隔年分別奪下美聯新人王、勝投王。

王建民比韋蘭德大3歲，2005年4月30日（美國時間）登上洋基隊大聯盟，當時年紀25歲又30天，韋蘭德7月4日在老虎首戰則是22歲134天；兩位大聯盟新星隔年完整球季，王建民投出19勝和雙城隊桑塔納（Johan Santana）在美聯並列第1，塞揚獎票選排名第2，韋蘭德也以17勝獲選新人王、塞揚獎票選第7。

王建民生涯9年歷經洋基、國民、藍鳥、皇家隊，9個球季出賽174場（126場先發），戰績68勝34敗1救援、防禦率4.36，最顛峰時期2006、07年連續投出19勝，2016年在皇家退休，至今保有大聯盟亞洲投手單季最多勝紀錄。

韋蘭德生涯21年出賽557場都是先發身分，歷經老虎、太空人、大都會、巨人隊，投出266勝159敗、防禦率3.33，穩居現役勝投王、奪三振王，不但拿過3次美聯塞揚獎，也是2011年三冠王和MVP，2017、22年在太空人抱回世界大賽冠軍。

韋蘭德本季因傷只出賽兩場，3月31日對響尾蛇隊投3.2局失5分吞敗，今天投5.1局被揮出5支安打、包括兩支全壘打，投出6次三振，生涯最後一季戰績0勝1敗、防禦率7。