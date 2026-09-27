MLB／女兒衝上前讓韋蘭德止不住淚水 李灝宇擁抱英雄見證歷史性一刻

老虎隊3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）今天在底特律主場登板，完成生涯21年第557場、也是最後一場先發任務，第6局退場時流下英雄淚，和隊友一一擁抱，台灣好手李灝宇也向這位準名人堂球員致敬，共同參與隊史重要時刻。

韋蘭德先發5.1局任務，被揮出5支安打、包括兩支全壘打，投出6次三振，失兩分無關勝敗；老虎總教練辛區（A.J. Hinch）6局上走進場內準備換投時，韋蘭德的7歲女兒吉妮薇芙（Genevieve Verlander）從場邊衝向投手丘，緊緊抱著父親，辛區特別安排的場面讓這位43歲名將止不住淚水，全場41377名觀眾起立鼓掌向他致敬。

「完全出乎我的意料，那一刻帶給我巨大衝擊，真是太美好了。」韋蘭德看到寶貝女兒上前，身體不由自主開始顫抖，他表示，當時淚流滿面，但必須確保讓女兒明白，自己是因為高興才落淚，她以前從未見過父親像這樣哭過。

美國媒體ESPN指出，這是辛區和韋蘭德的妻子、名模厄普頓（Kate Upton）共同策劃的場面，大約25秒後，辛區也加入其中與他們擁抱，隨後老虎球員紛紛湧向投手丘，將韋蘭德團團圍住，辛區說：「想要給韋蘭德製造驚喜很難，因為他是我見過把一切規劃最周密、最有條理的人，我們構想一些特別的安排，對他來說家人就是一切。」

辛區強調，通常不會允許未穿隊衣的人進場，但對那些注定能在首輪投票就進入名人堂的球員來說，總會破例優待。

韋蘭德退場時牽著女兒的手走下投手丘，結束生涯最後一次登板，回到場邊和其他隊友擊掌，向觀眾脫帽致意，然後帶著全家人走回休息室，他說：「我顯然談論過很多關於生活如何改變的話題，也說過家庭是退休後最期待的重心，能與家人一同離場並結束生涯，這簡直是夢寐以求的完美結局。」

李灝宇全場3打數2安打、被保送兩次，9局下揮出關鍵二壘打，幫助球隊延續攻勢，老虎靠瓦倫西亞（Eduardo Valencia）再見兩分砲逆轉戰局，以4：3擊敗海盜隊；韋蘭德生涯266勝159敗、防禦率3.33，勝場數、奪三振3560次都在現役球員排名第1。