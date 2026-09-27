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MLB／韋蘭德生涯最後一戰老虎逆轉勝 李灝宇3支2貢獻關鍵二壘打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韋蘭德（Justin Verlander）。 法新社
韋蘭德（Justin Verlander）。 法新社

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3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）生涯21年最後一次出賽，台灣好手李灝宇擔任老虎隊先發2棒二壘手，全場3打數2安打、被保送兩次，9局下揮出關鍵二壘打，幫助球隊延續攻勢，老虎最後靠瓦倫西亞（Eduardo Valencia）再見兩分砲逆轉戰局，終場以4：3擊敗海盜隊。

43歲老將韋蘭德本季第2場、也是生涯第557場先發，老虎主場湧進41377人觀戰，他用91球完成5.1局任務，被揮出5支安打、包括兩支全壘打，投出6次三振，失兩分無關勝敗，含淚告別輝煌的大聯盟生涯。

韋蘭德6局上退場時，老虎特別安排他的7歲女兒進場，跑上投手丘迎接父親，這位準名人堂球星激動落淚，總教練辛區（A.J. Hinch）和隊友一一和他擁抱，李灝宇也見證歷史性的一幕；韋蘭德生涯266勝159敗、防禦率3.33，帶著現役勝投王的榮耀退休，奪三振3560次更在大聯盟史上排名第8。

李灝宇1局下首次打擊揮出一壘打，3、5局都獲保送，6局下游擊滾地球出局，9局下面對海盜第7任投手蒙哥馬利（Mason Montgomer）揮出本季第19支二壘打，為老虎逆轉勝出重大貢獻。

老虎打完前8局1：3落後，9局下絕地大反攻，1出局後開路先鋒克拉克（Max Clark）揮出一壘打，接著李灝宇二壘打攻占二、三壘，麥戈尼格（Kevin McGonigle）二壘滾地球攻下1分，瓦倫西亞轟出中左外野方向400英尺再見全壘打，送回三壘上的李灝宇，完成戲劇性勝利。

瓦倫西亞生涯第7轟出爐，也是老虎近48年以來，首位在球隊落後時揮出再見全壘打的菜鳥球員。

老虎本季戰績76勝85敗，明天將對海盜進行本季最後一戰，李灝宇目前出賽113場、打數326次、得40分、安打87支、19支二壘打、10支全壘打、46分打點、壘打數140個都是大聯盟台灣球員單季新高。

李灝宇。美聯社
李灝宇。美聯社

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