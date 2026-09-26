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MLB／白襪打者蒙哥馬利吞224次三振 刷新單季紀錄
美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪遊擊手蒙哥馬利（Colson Montgomery）昨天晚間吞下個人本季第224次三振，刷新了大聯盟紀錄。
路透社報導，大聯盟打者單季最多三振的舊紀錄，是由雷諾茲（Mark Reynolds）在2009年效力亞利桑那響尾蛇時所創下，當年他整季苦吞223次三振。
蒙哥馬利締造這項新紀錄時，是遭到科羅拉多洛磯的日本投手菅野智之三振出局。
現年24歲的蒙哥馬利本季迄今出賽151場，打擊率1成99、上壘率2成85、長打率4成07，總共敲出31發全壘打並進帳87分打點。
蒙哥馬利目前三振率高達35.4%，在整個聯盟當中排行第2名，僅次於日籍隊友村上宗隆的35.5%。
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