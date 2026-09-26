MLB／雙響砲重現川崎宗則經典名言 村上宗隆逗樂白襪球迷

日籍強打村上宗隆今天面對菅野智之轟出第34號與第35號全壘打，本季第3度完成雙響砲，表現相當火燙。

賽後村上接受主場轉播單位場邊訪問，被問到白襪前一天才確定晉級季後賽，隔天又能在主場球迷面前贏球的感受，他先用英文笑著回答：「Amazing！」也讓訪問記者露出笑容，現場氣氛相當熱烈。

話題隨後轉到前一天白襪休息室的香檳慶祝。村上當時全身被香檳噴濕，情緒高昂地大喊「I'm Japanese！」這段畫面在日本與美國都引發討論。村上賽後透露，這其實是借用前大聯盟日籍球員川崎宗則的經典名言。

跟村上宗隆一樣被隊友稱為「Mune」的川崎宗則，2013年效力多倫多藍鳥時廣受球迷喜愛，他在擊出再見安打後受訪時向主場觀眾高喊：「我來自日本，我是日本人！」的畫面令人印象深刻，如今村上宗隆重現這位前輩的名言，也讓不少球迷墜入回憶。

當記者現場希望村上再喊一次時，他略帶害羞地笑著回應：「I'm Japanese, too！」這句話一出口，立刻引爆主場球迷歡呼。

至於為何特別加上「too」，村上也用日文解釋：「因為那是川崎先生的。」意思是原版名言屬於川崎宗則，因此自己這次要加上「也一樣」的意味。這段幽默互動讓現場氣氛再度升溫，也為他單場雙響砲的精彩夜晚增添更多話題。