MLB／響尾蛇拉尾盤只落後費城人1場 兩隊「晉級條件」曝光

大聯盟例行賽進入尾聲，響尾蛇隊今天以11：4擊敗教士隊後，只差國聯外卡第3的費城人隊1場勝差，進入季後賽機率仍在。

響尾蛇今天贏球，收下一波6連勝。反觀費城人以0：2不敵光芒隊，苦吞3連敗。費城人87勝73敗、響尾蛇86勝74敗，雙方本季對戰3勝3敗，但響尾蛇分區內戰績優於費城人，所以戰績相同是響尾蛇有優勢。

例行賽雙方都只剩2場比賽，費城人晉級魔術數字M2，晉級條件包含自己2場都贏、自己1勝1敗+響尾蛇至少吞1敗、響尾蛇2場都輸。

響尾蛇晉級條件包含自己2連勝+費城人至少1敗、自己1勝1敗+費城人2連敗。