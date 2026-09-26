MLB／村上宗隆雙響砲炸垮菅野智之 單季35轟紀錄僅次大谷翔平

白襪日籍強打村上宗隆今天面對同胞菅野智之單場轟出雙響砲，本季全壘打累積至35轟，持續改寫日本球員首年前進大聯盟的最多轟紀錄，同時達成連6場打點的生涯新高表現，帶領球隊以6：1擊敗洛磯，菅野智之苦吞本季第12敗。

村上宗隆是在首局鎖定菅野智之一記內角偏低滑球，將球轟進右外野看台；到了7局下，村上宗隆又從菅野手上轟出陽春砲。這也是村上本季第3度單場雙響砲，上一次已經要追溯到7月26日對太空人之戰。

被村上連炸兩發全壘打的菅野智之，無奈露出苦笑，甚至沒有回頭追球，只能默默接受挨轟命運。隨後他在7局尚未結束就提前退場。村上宗隆8局還敲出安打收下本場比賽第3分打點，完成單場3安猛打賞，本季打點累積77分。

村上宗隆單季35轟是日本球員在大聯盟的第5多紀錄，前4名全是大谷翔平所創下，皆超過44轟；第一年打大聯盟的岡本和真目前累積33轟，排名第7多，鈴木誠也在2025年也創下過單季32轟紀錄。除了這幾人外，最早達成的便是「哥吉拉」松井秀喜在2004年的31轟紀錄。

白襪總教練凡納伯（Will Venable）賽後對村上的表現讚不絕口，他表示：「只要他能確實擊中球，就能打得很強勁。那是很棒的畫面，就像大家看到的，他現在狀態非常好。」

凡納伯更透露，村上過去效力養樂多時曾多次與菅野智之交手，因此賽前也提供不少情蒐給隊友。凡納伯說：「他和大家分享了很多資訊，比賽中也確實打出了成果。」

白襪目前以83勝77敗，穩居美聯外卡第3，離中區龍頭守護者只有0.5場勝差。