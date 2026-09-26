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MLB／擔心大谷翔平4支0吞3K？道奇教頭：2點維持正常沒問題
道奇隊今天推出塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）先發，繳出7局10K無失分好投，幫助道奇以2：0完封巨人隊。大谷翔平本場4支0，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）不對此感到擔心。
史庫柏本場7局只被敲3安，只用75球有60好球，狂飆10次三振沒有保送，防禦率降至2.72。
打線方面，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）和帕赫斯（Andy Pages）都在第2局敲出陽春砲，奠定勝基。
大谷翔平本場4支0狂吞3K，OPS跌至0.896。道奇總教練羅伯茲賽後接受訪問時談到大谷的狀況：「沒問題。我關注的是他選球和揮棒速度，只要這兩點維持正常，我相信好結果自然會跟著出來。」
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