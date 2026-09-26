MLB／多不想打季後賽？太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

美聯最後一張季後賽門票懸而未決，太空人、遊騎兵的西區王座爭奪戰，兩隊今天雙雙輸球，戰績同為79勝81敗，無論哪隊攻頂，都注定成為史上最差戰績分區冠軍。

美聯3張外卡都已經確定，季後賽最後一席將以美西冠軍之姿拿到門票，遊騎兵今天以2：10不敵雙城隊，太空人也以5：6輸給運動家隊，雙雙吞下本季第81敗，確定今年美西冠軍勝率不會超過5成。

過去分區冠軍最差戰績來自2005年教士隊，以82勝80敗稱霸國聯西區，今年確定改寫紀錄，史上首見有勝率5成或5成以下球隊登頂分區王座。

目前同樣是79勝的金鶯、馬林魚隊，在美聯東區、國聯東區分別落後龍頭18.5場、14場勝差，兩隊憑藉79勝就能爭冠，更能看出美西戰況有多涼。

由於太空人握有對戰優勢，若戰績相同，將由太空人排名在前，因此明天若太空人贏球、遊騎兵輸球，就將確定太空人出線。