MLB／「超級媽媽」看球背嬰兒抱食物一肩扛 老公被罵豬隊友後當事人暖心揭真相

近日大聯盟比賽觀眾席上一位「超級媽媽」影片在網路上瘋傳，影片中的爸爸被比喻為「豬隊友」、「巨嬰」，話題延燒兩天，主角艾莉卡親自以長文捍衛丈夫，還原鏡頭拍不到的故事。

事件源於24日巨人主場拍攝到一位後方背著包包、前方背著嬰兒、手裡抱著三盒食物的母親，辛苦擠回自己的座位，外界原先以為一旁「只」幫忙拿起座位上外套的男子是陌生人，但下次鏡頭再拍到他們時，男子拿著其中一盒食物開吃。

巨人主場轉播人員克魯考（Mike Krukow）、庫皮爾（Duane Kuiper）在玩笑話中一搭一唱，先是稱讚這位母親為「全能媽媽」，隨後為兩人配上旁白「他剛剛是不是在問『妳是不是忘了拿番茄醬』」。妻子獨忙的畫面在網路上瘋傳，有人留言「這個男人為何要偷這位單親媽媽的食物？」、「這就是喪偶式育兒嗎？」，兩人事後都收到許多私訊，內容包括辱罵先生沒用、勸女子離開他。

這位「超級媽媽」名為艾莉卡（Erika Nicole Alvarez），今天透過長文捍衛丈夫拉塞姆斯（Ramses），還原鏡頭沒拍到的故事，文章附上一家人日常照片，以及當天與先生的對話截圖。

艾莉卡說，在旁人決定自己的婚姻該怎麼走時，希望大家先聽聽自己的故事，「我們一起走過9年的共同生活，我知道他怎麼對待我、怎麼照顧孩子，也知道他為這個家庭做了多少事，觀眾當時沒聽見的對話，卻成了百萬人評斷我們生活的依據。」

艾莉卡還原當天狀況，當時比賽大概打到5局，自己想去一趟化妝室，拉塞姆斯主動說他可以抱小孩，「但我想繼續抱著她，舊金山到了晚上會很冷，當她放在背巾裡時，她的體溫就像一個小暖爐。」她想到既然要去化妝室，乾脆幫她換個尿布，因此背上了媽媽包。

也因為經過販賣部，艾莉卡拍了菜單給先生看，詢問他要吃什麼，拉塞姆斯回覆「排隊隊伍短的都可以」，艾莉卡買了三明治、薯條回到座位上，「影片中，你們可以看到他轉頭跟我說話，問我要不要先吃，我告訴他你先吃就好，我出門前已經吃過東西了，而我知道他一整天都還沒有好好吃頓飯。」

艾莉卡寫道：「我們沒有因為番茄醬爭吵，他也沒有說我忘記任何東西，我能理解電視上看起來是那樣，但我們能聽見彼此的話語，播報員和觀眾卻聽不見。」

艾莉卡也透露，他們之所以會去看這場比賽，是因為先生一位認識多年的好友最近去世，而這位朋友也打棒球，所以自己才會提議去球場，看看棒球、吃點球場食物，悼念那位離世的好友，「鏡頭拍到了我手裡拿的東西，卻拍不到他在那晚心裡承載著什麼。」

艾莉卡說，當她需要自己的時間時，都是由拉塞姆斯負責照顧孩子，兩人一直維持這樣的默契，「我們的婚姻中，都有需要對方幫忙的時候，那天晚上，我選擇照顧他，那些畫面並不能代表他為我做過的每一件事。」

艾莉卡的長文中透露更多兩人的生活細節，包括自己在女兒出生前失業、女兒出生後罹患產後憂鬱，丈夫負擔起剛買房子的頭期款、新家裝潢以及日常家庭開支，讓自己可以專心留在家裡。