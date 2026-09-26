MLB／李灝宇5支0但收穫第3盜 明晨有望參戰元祖「虎王」引退賽
老虎隊今天以7：8不敵海盜隊，台灣好手李灝宇先發5打數掛蛋，停留在85支安打，此役唯一進帳數據是盜壘成功，例行賽最後兩戰再拚數據。
李灝宇今天擔任第二棒、二壘手，前兩打席面對海盜先發投手錢德勒（Bubba Chandler），分別擊出右外野方向飛球出局、三壘方向滾地球出局；第三打席在第四局面對左投希斯克（Evan Sisk），李灝宇短打造成前位跑者出局，上壘後盜壘成功，跑出本季第3盜。
李灝宇接下來兩打席面對右投杜特爾（Wilber Dotel），結局都是滾地球出局，此役5支0作收，打擊率下修2成63。
老虎明晨1點10分續戰海盜，推出43歲老將韋蘭德（Justin Verlander）登板，將是他的生涯最後一戰，李灝宇有望參與這位傳奇強投的告別作。
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