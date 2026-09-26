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MLB／李灝宇為何在那？「亂入」韋蘭德女兒開球影片
老虎隊43歲傳奇強投韋蘭德（Justin Verlander）明天將迎接職棒生涯最後一戰，今天先透過賽前儀式與球迷告別，他的名模太太厄普頓（Kate Upton）與一對兒女都到場，與女兒一起完成溫馨的開球儀式。有趣的是，意外焦點來自開球影片中亂入的李灝宇。
韋蘭德與太太育有兩個小孩，1歲的兒子貝拉米（Bellamy）還頂著可愛的嘴邊肉，被媽媽抱在懷中，7歲女兒吉妮薇芙（Genevieve）則與爸爸一起開球。
大聯盟官方X發布影片，寫著：「她繼承了爸爸的手臂，韋蘭德的女兒完成了一次完美的開球。」插曲在於影片中出現靜止不動的李灝宇，一臉看著溫馨場面會有的姨母笑，台灣球迷覺得逗趣，也有美國球迷特地截圖放大李灝宇，還有人留言寫著：「我們都是李灝宇」。
韋蘭德透露女兒有為了開球特地練習，「她很興奮，其實我們有來球場練習過，我問她要站在投手丘或草地上，她說投手丘。」韋蘭德驕傲說：「這就是我女兒。」
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