MLB／大谷翔平後首見！小熊阿姆斯壯「45轟40盜」 史上第3人

芝加哥小熊本季原本就期待能在秋天重返季後賽舞台，但球隊恐怕沒有想到，這張10月門票會走得如此曲折。經歷傷兵、低潮與一路上的各種考驗後，小熊終於在今天靠著2：1擊敗邁阿密馬林魚，於例行賽最後一場主場比賽正式鎖定季後賽席次，賽後休息室也立刻成為香檳噴灑的慶祝現場。

小熊游擊手史旺森（Dansby Swanson）全身濕透、戴著滑雪護目鏡擋香檳時表示：「經歷我們走過的一切之後，能夠一起慶祝真的很酷。當然，我們希望這件事可以更早一點發生，但一切都在完美的時間點到來。」

這場關鍵勝利，也由幾名極具代表性的球員共同寫下。國聯MVP呼聲極高的「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）首局盜上二壘，正式成為大聯盟史上第7位加入「40轟40盜俱樂部」的球員，現場也響起「MVP」呼聲。

值得一提的是，倘若拉高標準到「45轟40盜」，阿姆斯壯更是繼2006年索利安諾（Alfonso Soriano， 46轟41盜）和2024年大谷翔平（54轟59盜）之後史上第3位達此門檻的球員。

在寫下45轟、40盜之前，阿姆斯壯還是小熊隊史首位單季至少40轟、30盜的球員，更是唯一一位連續2年繳出「30轟、30盜、30支二壘安打」的打者，且超越威廉斯（Billy Williams）1970年42轟的紀錄，成為隊史單季開轟最多的左打者。

「今天是很棒的一天。最理想的情況下，我想我們會毫無疑問地進去，但今年我們真的用很多不同方式拚了很久。」阿姆斯壯說。

小熊至少已經能帶著季後賽門票，出發進行例行賽最後3場客場比賽。接下來幾天，他們仍要確認自己會拿下國聯3張外卡門票中的哪一席，這也將決定小熊季後賽首輪要前往哪裡比賽。

小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「這其實就是有趣的地方，我們不知道接下來會被丟進什麼狀況，也不知道自己必須如何回應。你會享受這件事。本周末就是很好的例子。不管你要我們做什麼，我們都會去做。來吧。」

在此之前，小熊可以先享受這段旅程的第一步。這是芝加哥自2015年至2018年後，首度連續2年打進季後賽。上一次這段連續季後賽之旅，小熊3度闖進國聯冠軍賽，並在2016年拿下世界大賽冠軍，終結長達108年的冠軍荒。10年後，這支小熊也希望在這個具有紀念意義的賽季，把接下來幾周的機會發揮到最大。

小熊本季確實經歷不少極端狀況。上季國聯新人王票選第2名的霍頓（Cade Horton），本季只先發2場就因手肘手術報銷。球隊在5月底前就曾打出2波10連勝，也吞過一波10連敗。上半季表現最佳的投手布朗（Ben Brown），6月因頸部問題整季報銷。小熊本季累積13場再見勝，而面對傷兵與人員更替的牛棚，更有14名不同後援投手至少拿下1次救援成功。

這些只是小熊本季起伏的一部分，也說明為何球隊在取得季後賽資格後，認為這場慶祝是應得的。

老將波伊德（Matthew Boyd）說：「每支球隊都會面對某種逆境，而我們這支球隊真的經歷了很多。我們能走到現在，是整個名單上所有人共同完成的。這也是很酷的地方，接下來如果要到達我們想去的地方，也需要我們每一個人。」

他也強調，小熊不會因為取得季後賽門票就感到滿足，「今天是一個很棒的肯定，肯定我們走過的路，也肯定我們是靠所有人才來到這裡。但我們也知道，工作還沒有完成。」