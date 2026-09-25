MLB／大谷時隔37天貢獻打點 道奇種子排序確定最後3戰不休兵因本人想打

道奇隊今天以2：4不敵教士隊，好消息是大谷翔平雙安，第九局的二壘打，是他時隔29天敲出長打、相隔37天貢獻打點，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說感覺很好，大谷翔平的擊球初速、打席品質都回來了。

大谷今年因傷所困，在一波大低潮後，於美國時間9月11日放進傷兵名單（可回溯至9月8日），23日回歸前線，今天第九局面對最強守護神米勒（Mason Miller），將他的102.6哩直球擊出中外野方向二壘打，擊球初速106.8哩，成為道奇振奮的一擊。

羅伯茲表示，「翔平在過去兩場的感覺都很好，他的擊球初速、打席品質都回來了，第一局還差點就有全壘打，對我們來說是好消息。」

聽聞大谷時隔37天貢獻打點，羅伯茲也有些意外，他說知道有些日子了，但不知道有那麼久，「能把壘上跑者送回來，對他本人來說應該也會很開心，我相信接下來會有更多這樣的表現。」

道奇已經確定是國聯第二種子，戰績無法追上釀酒人隊，對於接下來大谷的出賽安排，羅伯茲表示，預計會讓他3場都上，「他自己也希望可以盡可能多上場打擊。」