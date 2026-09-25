MLB／季後賽情勢一次看！4隊上車、剩最後4搶2 釀酒人鎖定全主場優勢

大聯盟2026年例行賽各隊159場完成，新增4隊取得季後賽門票，教士、小熊、守護者、白襪隊都在今天挺進10月的棒球，兩聯盟各剩下最後一張門票，都是2搶1戲碼。

美聯中區的守護者、白襪都在今天鎖定季後賽門票，誰將取得分區冠軍還有得瞧，兩隊僅差距1場勝差，最後一波系列賽都碰上弱旅，守護者的對手為同區墊底的皇家隊，白襪則遭遇大聯盟戰績最差的洛磯隊。

美聯至此確定5席，3張外卡都已經出爐，只剩西區冠軍最後一張門票，由遊騎兵、太空人隊相爭，兩隊戰績同為79勝80敗，最後3戰決定分區王座，若戰績相同將由對戰占優的太空人取得晉級門票。

小熊隊取得國聯外卡1席，連兩年挺進季後賽；教士以4：2擊敗道奇隊，也收下外卡席次，連三年挺進季後賽，這一戰也同時讓釀酒人確定成為本季大聯盟戰績最佳球隊，擁有季後賽全部主場優勢。

國聯最後一席由87勝費城人、85勝響尾蛇隊相爭，響尾蛇想要逆襲，需要自助人助。