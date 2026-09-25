快訊

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

中秋返鄉擠爆！站務員喊「1句話」全場禮讓…網呼台灣人超暖

杜絕閃兵！內政部擬修替代役傷病停役標準 複檢不附佐證納「推定正常」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／季後賽情勢一次看！4隊上車、剩最後4搶2 釀酒人鎖定全主場優勢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士今天以4：2擊敗道奇隊，收下外卡席次，連三年挺進季後賽。截圖自教士官方X
教士今天以4：2擊敗道奇隊，收下外卡席次，連三年挺進季後賽。截圖自教士官方X

2026名古屋亞運

大聯盟2026年例行賽各隊159場完成，新增4隊取得季後賽門票，教士、小熊、守護者、白襪隊都在今天挺進10月的棒球，兩聯盟各剩下最後一張門票，都是2搶1戲碼。

美聯中區的守護者、白襪都在今天鎖定季後賽門票，誰將取得分區冠軍還有得瞧，兩隊僅差距1場勝差，最後一波系列賽都碰上弱旅，守護者的對手為同區墊底的皇家隊，白襪則遭遇大聯盟戰績最差的洛磯隊。

美聯至此確定5席，3張外卡都已經出爐，只剩西區冠軍最後一張門票，由遊騎兵、太空人隊相爭，兩隊戰績同為79勝80敗，最後3戰決定分區王座，若戰績相同將由對戰占優的太空人取得晉級門票。

小熊隊取得國聯外卡1席，連兩年挺進季後賽；教士以4：2擊敗道奇隊，也收下外卡席次，連三年挺進季後賽，這一戰也同時讓釀酒人確定成為本季大聯盟戰績最佳球隊，擁有季後賽全部主場優勢。

國聯最後一席由87勝費城人、85勝響尾蛇隊相爭，響尾蛇想要逆襲，需要自助人助。

MLB 釀酒人 大聯盟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／在洛磯「打者天堂」6勝0敗 凱利率響尾蛇4連勝續拚國聯外卡

MLB／大谷歸隊敲1安吞2K 山本吞第9敗單季最慘、下次登板就是季後賽

MLB／山本開心看到前輩大谷回歸 無緣追平今永昇太單季15勝紀錄

MLB／村上宗隆扛33轟平岡本和真 並列大聯盟最多轟日本新人

相關新聞

MLB／季後賽情勢一次看！4隊上車、剩最後4搶2 釀酒人鎖定全主場優勢

大聯盟2026年例行賽各隊159場完成，新增4隊取得季後賽門票，教士、小熊、守護者、白襪隊都在今天挺進10月的棒球，兩聯盟各剩下最後一張門票，都是2搶1戲碼。

MLB／大谷時隔37天貢獻打點 道奇種子排序最後3戰不休兵因本人想打

道奇隊今天以2：4不敵教士隊，好消息是大谷翔平雙安，第九局的二壘打，是他時隔29天敲出長打、相隔37天貢獻打點，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說感覺很好，大谷翔平的擊球初速、打席品質都回來了。

MLB／水手成軍50年還沒打過世界大賽 羅利稱是「集體失敗」

遊騎兵隊今天以3：1擊敗洋基隊後，確定水手隊遭到淘汰，去年美聯西區冠軍，今年沒有季後賽可打，也確定隊史50年世界大賽資歷還是掛零。

MLB／國聯前2種子確定！道奇挑戰三連霸免打外卡賽 10月4日展開分區賽

勇士隊今天以6：7輸給紅人隊，先一步確定道奇隊不需打外卡系列賽，今年將從台灣時間10月4日開始的分區系列賽展開挑戰三連霸之路。

MLB／誰還敢說選坦隊？白襪從連3季百敗挺進季後賽 村上受訪已讀亂回

村上宗隆去年12月選擇加入已經連3季百敗的白襪隊時，外界稱他選了一支「坦隊」，如今這支球隊跨入季後賽。白襪今天確定時隔5年再次進入季後賽，村上旅美第一年就有季後賽可打，賽後與隊友狂噴香檳慶祝，已讀亂回的受訪風格，影片引起網路瘋傳。

MLB／被看好打破「左右病」成固定先發 李灝宇自知罩門：守備必須更好

台灣好手李灝宇站穩大聯盟，成為老虎隊先發固定班底，底特律當地體育廣播電台97.1 The Ticket以長文報導他在老虎的未來定位，李灝宇很清楚自己的罩門，「我不能只會打擊，我也必須把守備做好，所以我會在休賽季盡我的所有努力去訓練、調整自己。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。