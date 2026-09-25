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MLB／水手成軍50年還沒打過世界大賽 羅利稱是「集體失敗」
遊騎兵隊今天以3：1擊敗洋基隊後，確定水手隊遭到淘汰，去年美聯西區冠軍，今年沒有季後賽可打，也確定隊史50年世界大賽資歷還是掛零。
水手成軍於1977年，是大聯盟唯一還沒打過世界大賽的球隊，去年差一點點就要圓夢，美聯冠軍賽打滿7場輸給藍鳥隊，今年藍鳥、水手雙雙被擋在季後賽門外。
本季成績暴跌的捕手羅利（Cal Raleigh），賽前受訪談到球隊本季的失利，歸因於「集體失敗」，「我不認為這是單一原因、單一球員、單一部門的失敗，我們很多人都需要檢討，包括我自己。」
羅利進一步指出：「我不認為我們今年有打出屬於自己的球隊特色，當然不是說全部責任都在於我，但作為球隊領袖，這部分我確實有責任。」他說重要的是，球隊必須團結起來，知道自己要成為怎樣的球隊，「但我們始終沒有做到這一點。」
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