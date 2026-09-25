快訊

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

影／川普親自導覽總統星光大道！拜登變「自動簽名筆」 習近平笑了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／水手成軍50年還沒打過世界大賽 羅利稱是「集體失敗」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手確定無緣季後賽，也讓隊史50年仍無世界大賽資歷；捕手羅利直言，本季失利是全隊的集體失敗。 路透
水手確定無緣季後賽，也讓隊史50年仍無世界大賽資歷；捕手羅利直言，本季失利是全隊的集體失敗。 路透

2026名古屋亞運

遊騎兵隊今天以3：1擊敗洋基隊後，確定水手隊遭到淘汰，去年美聯西區冠軍，今年沒有季後賽可打，也確定隊史50年世界大賽資歷還是掛零。

水手成軍於1977年，是大聯盟唯一還沒打過世界大賽的球隊，去年差一點點就要圓夢，美聯冠軍賽打滿7場輸給藍鳥隊，今年藍鳥、水手雙雙被擋在季後賽門外。

本季成績暴跌的捕手羅利（Cal Raleigh），賽前受訪談到球隊本季的失利，歸因於「集體失敗」，「我不認為這是單一原因、單一球員、單一部門的失敗，我們很多人都需要檢討，包括我自己。」

羅利進一步指出：「我不認為我們今年有打出屬於自己的球隊特色，當然不是說全部責任都在於我，但作為球隊領袖，這部分我確實有責任。」他說重要的是，球隊必須團結起來，知道自己要成為怎樣的球隊，「但我們始終沒有做到這一點。」

世界大賽 水手 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／簽5億美元巨約卻陷低潮 小葛雷諾稱「薪水是買過去表現」遭炎上急澄清

MLB／又打臉洋基教頭說法！賈吉目標G1歸隊：每個人定義不同

MLB／ 右肩不適撐近2個月！藍鳥王牌希斯免動刀坦言：我像在傷害球隊

MLB／被看好打破「左右病」成固定先發 李灝宇自知罩門：守備必須更好

相關新聞

MLB／被看好打破「左右病」成固定先發 李灝宇自知罩門：守備必須更好

台灣好手李灝宇站穩大聯盟，成為老虎隊先發固定班底，底特律當地體育廣播電台97.1 The Ticket以長文報導他在老虎的未來定位，李灝宇很清楚自己的罩門，「我不能只會打擊，我也必須把守備做好，所以我會在休賽季盡我的所有努力去訓練、調整自己。」

MLB／水手成軍50年還沒打過世界大賽 羅利稱是「集體失敗」

遊騎兵隊今天以3：1擊敗洋基隊後，確定水手隊遭到淘汰，去年美聯西區冠軍，今年沒有季後賽可打，也確定隊史50年世界大賽資歷還是掛零。

MLB／國聯前2種子確定！道奇挑戰三連霸免打外卡賽 10月4日展開分區賽

勇士隊今天以6：7輸給紅人隊，先一步確定道奇隊不需打外卡系列賽，今年將從台灣時間10月4日開始的分區系列賽展開挑戰三連霸之路。

MLB／誰還敢說選坦隊？白襪從連3季百敗挺進季後賽 村上受訪已讀亂回

村上宗隆去年12月選擇加入已經連3季百敗的白襪隊時，外界稱他選了一支「坦隊」，如今這支球隊跨入季後賽。白襪今天確定時隔5年再次進入季後賽，村上旅美第一年就有季後賽可打，賽後與隊友狂噴香檳慶祝，已讀亂回的受訪風格，影片引起網路瘋傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。