MLB／國聯前2種子確定！道奇挑戰三連霸免打外卡賽 10月4日展開分區賽

勇士隊今天以6：7輸給紅人隊，先一步確定道奇隊不需打外卡系列賽，今年將從台灣時間10月4日開始的分區系列賽展開挑戰三連霸之路。

國聯中區冠軍勇士輸球後戰績93勝66敗，確定追不上道奇（賽前97勝61敗），勇士將是第3種子，必須從外卡系列賽打起。

國聯西區冠軍道奇、國聯中區冠軍釀酒人隊將是前兩種子，由於目前已握100勝的釀酒人握有對戰4勝3敗優勢，若今天道奇輸給教士隊，勝場最多只能追平釀酒人，將確定釀酒人取得第1種子。

道奇的二連霸，2024年是從分區系列賽起步，去年則從外卡系列賽打起，今年將從分區系列賽展開挑戰三連霸的旅程。