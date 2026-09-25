MLB／誰還敢說選坦隊？白襪從連3季百敗挺進季後賽 村上：我是日本人

村上宗隆去年12月選擇加入已經連3季百敗的白襪隊時，外界稱他選了一支「坦隊」，如今這支球隊跨入季後賽。白襪今天確定時隔5年再次進入季後賽，村上旅美第一年就有季後賽可打，賽後與隊友狂噴香檳慶祝，已讀亂回的受訪風格，影片引起網路瘋傳。

村上宗隆以自身砲管帶動白襪戰績起飛，旅美第一年就敲出33轟，今天與全隊一起慶祝前進季後賽。

有趣畫面來自他受訪時，主持人先請他以1到10分評價這場香檳派對，村上宗隆直接以英文回應：「100分，不是10分，是100分！」再被問到能與這支球隊一起慶祝打進季後賽的意義，他回應：「I'm Japanese！」

這支影片在網路上瘋傳，有人留言：「如果有人不喜歡村上，那他就是我的敵人」、「村上剛剛完成了棒球史上最棒的訪問」。

白襪總經理蓋茲（Chris Getz）大讚村上帶來的場上貢獻，以及帶給全隊的化學效應，「他是特別的存在，不只是因為他擁有驚人天賦，更重要的是他的無私態度，他會為球隊著想，會關心休息室內的隊友。」

蓋茲表示，來到美國打球並不容易，很驕傲白襪全隊接納了村上，也感謝村上為白襪帶來的貢獻，「他真的幫我們贏了很多比賽。」他指出，即便不像季初那樣開轟頻頻，但村上能選球、能上壘，在每個打席為對手帶來威脅，這點持續為整條打線帶來正面幫助。

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