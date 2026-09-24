MLB／太空人守護神熱投44球被敲再見安 78勝80敗仍美西第一

太空人隊終結者海德（Josh Hader）今天熱投44球，被水手隊奈勒（Josh Naylor）敲再見安打，太空人終場以5：6輸球。戰績78勝80敗仍是美西龍頭，與遊騎兵隊沒勝差。

海德賽前防禦率只有0.83，9下登板投19球，10下續投，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）纏鬥7球選到保送，坎佐內（Dominic Canzone）滾地球推進跑者，形成1出局二三壘有人，羅利（Cal Raleigh）再選到保送，形成滿壘。

海德球數已達35球，但太空人牛棚沒有人熱身，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）纏鬥8球選到保送擠回追平分，奈勒將海德本場第44球敲向中外野，形成再見安打。

太空人和遊騎兵今天都輸球，戰績同為78勝80敗，太空人有對戰優勢。海德賽後受訪時說，「以這種方式輸球真的很難受，但我們還有4場比賽，還是要繼續打好棒球，把球季收尾做好。我們還握有對戰優勢，對我們來說算是幸運，但不能只依賴這點，我們必須把剩下的比賽全都贏下來。」

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示：「這是一場難受的比賽，真的很難受。我們幾乎把手上所有投手都用了，試著撐過這場比賽，這場輸球真的很傷。」