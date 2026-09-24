MLB／又打臉洋基教頭說法！賈吉目標G1歸隊：每個人定義不同

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）未放棄趕上季後賽首戰，他今天受訪時霸氣表示，目標是美聯外卡系列賽G1復出。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）先前受訪時提到賈吉是中度拉傷，可能趕不上外卡系列賽。不過賈吉今天受訪時透露目標是美聯外卡系列賽G1復出，「這就是現在的計畫，努力準備好身體，到時候可以上場。」

賈吉受傷部位是比目魚肌，這塊肌肉對跑壘與打擊動作都相當重要。賈吉證實，自己周一接受PPP注射治療，目前正等待醫療團隊許可，才能重新進行腿部活動。按照傷兵名單規定，他最快例行賽最終戰能復出，但賈吉透露不會在季後賽開打前歸隊。

去年賈吉曾打臉布恩關於傷勢的說法，賈吉今年再次打臉，「別人怎麼說，我控制不了。每個人對中度的定義不一樣。你認為的中度，跟我認為的中度可能不同，其他人也一樣，所以我不知道他（布恩）為什麼用這個詞，不過就像我說的，我正努力盡快回來。」

賈吉承認為了爭取生涯首座世界大賽冠軍，10月提前復出確實存在風險，但洋基在他缺陣的時候打出美聯第2，讓他更想把握機會，「我確實有衡量這件事，但我是這樣看，我們有一支很棒的球隊，眼前也有很好的機會。未來沒人能保證，不管是好是壞，我的工作就是盡一切可能快點回來，目前身體感覺非常好。」

本季賈吉先發出賽時，洋基為41勝25敗，場均攻下5.12分。在沒有賈吉的比賽洋基49勝42敗，場均降至4.15分。

另外，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也有望趕上季後賽，史丹頓今天和葛里沙姆（Trent Grisham），都在小聯盟2A實戰投打練習，布恩談到史丹頓的狀況，「目前來看，會傾向把他放在代打，我們會看這是否真的可行。」