MLB／教士官網形容山本有如噩夢 馬恰多再扮道奇剋星生涯對戰29轟

教士隊看板球星馬恰多（Manny Machado）今天成為山本由伸的剋星，4局上轟出兩分砲成為致勝一擊，5局上高飛犧牲打攻下第3分打點，領軍5：1擊敗道奇隊，最快明天就可搶下季後賽門票。

馬恰多4局上逮中山本94英里伸卡球，轟出道奇球場中外野全壘打牆，飛行距離409英尺，這是他本季第29轟，也是生涯第398支全壘打，只差兩轟成為現役400轟第3人，前兩名是洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）456轟、天隊隊楚奧特（Mike Trout）426轟。

道奇已完成國聯西區5連霸，教士前年、去年都以外卡身分晉級季後賽，今年就等外卡門票到手，明天再贏道奇，或是響尾蛇隊不敵洛磯隊，就能連續3年挺進季後賽，而且從目前戰況看來，有機會在30日開打的外卡系列賽享有主場優勢。

大聯盟今天賽前，教士、小熊、費城人隊在外卡並列領先，由於後兩隊落敗，教士獨居龍頭領先1場勝差，響尾蛇仍居第4，落後小熊、費城人3場勝差，已在淘汰邊緣。

馬恰多說：「歸根結底，我們必須做好分內之事，贏下關鍵比賽，希望能把外卡系列賽主場帶回聖地牙哥。」

教士官網指出，山本過去曾帶給球隊噩夢般的經歷，馬恰多本季第29支全壘打，剛好也是生涯對戰道奇隊第29轟，這是他對決所有球隊最多轟紀錄，今天這支全壘打非常重要。