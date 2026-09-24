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MLB／山本開心看到前輩大谷回歸 無緣追平今永昇太單季15勝紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸結束例行賽先發，以14勝9敗、防禦率2.53結束生涯第3季，勝場、敗場都寫下個人單季紀錄。 法國新聞社
山本由伸結束例行賽先發，以14勝9敗、防禦率2.53結束生涯第3季，勝場、敗場都寫下個人單季紀錄。 法國新聞社

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道奇隊王牌投手山本由伸例行賽最後一次登板，大谷翔平傷癒復出重返先發打線，儘管投出第22場優質先發，在大聯盟投手獨居領先，但先挨轟又發生失誤，最後以1：5不敵教士隊，確定14勝9敗、防禦率2.53結束生涯第3季，勝場、敗場都寫下個人單季紀錄。

大谷脫離15天傷兵名單，擔任先發2棒指定打擊，全場4打數1安打，被三振兩次、保送1次；山本很開心看到前輩復出，他說：「非常高興能和大谷同場出賽，相信隊友也有同樣的感覺，最開心一定是球迷，這真的很棒。」

山本今天先發6局被揮出5支安打，失4分有只有兩分自責，4局上被馬恰多（Manny Machado）轟出兩分全壘打，5局上教士靠兩支內野安打攻占一、二壘，哈里斯（Dustin Harris）點出投手前滾地球，他暴傳三壘送分，接著馬恰多高飛犧牲打追加1分，本季第28次投球任務以敗投收場。

山本今天若能勝投，將可追平小熊隊今永昇太前年勝場紀錄，成為大聯盟史上第9位達到單季15勝的日本投手，最終未能完成壯舉，總結今年例行賽的表現，他說：「每年都能感受成長、也能發現不足，完整經歷球季能獲得更大成長。」

山本加盟道奇3年，本季投185局、每局被上壘率0.87、被打擊率1成82都創個人單季最佳數字，目前防禦率在國聯排名第3，被打擊率也是第2低，也是道奇唯一從開幕戰起就穩守先發輪值的投手，穩居隊上三冠王（奪三振182次）；他表示，投完整季確實是好事，雖然這非常困難，但希望進一步提升水準，讓這種表現成為自己的最低目標。

道奇本季只剩最後4場例行賽，只要再拿1勝，或是勇士隊吞下1敗，道奇就可搶下國聯第2種子，季後賽避掉外卡系列賽，10月4日直接從分區系列賽打起。

今永昇太 MLB 道奇

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