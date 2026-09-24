MLB／在洛磯「打者天堂」6勝0敗 凱利率響尾蛇4連勝續拚國聯外卡

美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇今晚客場以5比3擊敗科羅拉多洛磯，全力爭奪國家聯盟外卡晉級門票。台美混血球星卡洛爾首局就擊出帶有2分打點的三壘安打，助攻當局攻下4分。

美聯社報導，亞利桑那響尾蛇（Diamondbacks）今天在丹佛出戰科羅拉多洛磯（Rockies），莫雷諾（Gabriel Moreno）攻下首分。

在例行賽僅剩最後4場之際，打擊率來到3成10的莫雷諾，在國聯打擊王爭奪戰中，緊咬費城人隊打擊率3成12的阿拉耶茲（Luis Arraez）。

響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）主投5.1局，被敲出4支安打、失2分，自2022年以來在「打者天堂」庫爾斯球場（Coors Field）9場先發，戰績來到6勝0敗。

羅艾西加（Jonathan Loaisiga）在2、3壘有人的情況下，讓托瓦（Ezequiel Tovar）擊出一壘界外飛球，由一壘手瓦爾加斯（Ildemaro Vargas）在護欄旁驚險接殺，收下個人本季第2次救援成功。

1局上1出局後，馬爾特（Ketel Marte）擊出左外野平飛球，因魏恩（Zac Veen）守備失誤上到2壘；2球過後，莫雷諾敲出安打助響尾蛇先馳得點。

亞瑞納多（Nolan Arenado）隨後再補上1分打點安打，卡洛爾（Corbin Carroll）接著擊出本季第17支三壘安打，為本季全大聯盟最多；洛磯隊本季首局失分已達131分，為大聯盟最差紀錄。

在被卡洛爾擊出三壘打後，新人投手亞當斯（Mason Adams）隨即回穩，一連解決13名打者，直到6局上被莫雷諾敲安才中斷。他在本場主投6局，飆出生涯新高的8次三振，被敲5支安打失4分皆非自責分，吞下本季第2敗。

響尾蛇贏球後戰績來到84勝74敗，在國聯外卡競爭中，將與費城費城人、芝加哥小熊的勝差縮小至3場。