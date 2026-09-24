MLB／道奇近19戰大谷缺席17場 仍奪15勝穩住國聯第2種子

道奇隊巨星大谷翔平今天脫離15天傷兵名單，重返先發打線擔任第2棒指定打擊，全場4次打數揮出1支安打、被保送1次，也吞下兩次三振，未有長打表現，不過目前全壘打30支、打點80分、長打率3成81仍在隊上排名第1。

大谷因為右手臂二頭肌、左膝受傷進入傷兵名單，錯過道奇13場比賽，今天重返先發打線，全力備戰季後賽，面對教士先發投手瑞伊（Robbie Ray），1局下在球數1好2壞時，逮中88英里滑球揮出右外野方向一壘打，也是本季第140支安打，連續5季達到這個數字。

大谷接下來4次打擊，分別在3局下保送、4局下三振、7局下中外野飛球出局、9局下再吞三振，尤其最後打席面對教士「結結者」米勒（Mason Miller），第1球就是100英里速球，接著88、89英里滑球，吞下本季第146K。

道奇最近19場比賽，大谷缺席17場，但少了這位全隊最強打者，還是打出15勝4敗，包括一波8連勝；大谷明天再戰教士，後天移師舊金山對巨人隊進行3連戰，還有最後4場例行賽可調整狀況。

大聯盟例行賽將在28日落幕，季後賽30日開打，兩聯盟外卡系列賽點燃戰火；道奇目前97勝61敗暫居國聯第2種子，如果按照目前戰況，將在10月4日開打的分區系列賽才會出賽，比去年少打一輪，最大目標是成為本世紀首支世界大賽3連霸球隊。