快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇近19戰大谷缺席17場 仍奪15勝穩住國聯第2種子

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

2026名古屋亞運

道奇隊巨星大谷翔平今天脫離15天傷兵名單，重返先發打線擔任第2棒指定打擊，全場4次打數揮出1支安打、被保送1次，也吞下兩次三振，未有長打表現，不過目前全壘打30支、打點80分、長打率3成81仍在隊上排名第1。

大谷因為右手臂二頭肌、左膝受傷進入傷兵名單，錯過道奇13場比賽，今天重返先發打線，全力備戰季後賽，面對教士先發投手瑞伊（Robbie Ray），1局下在球數1好2壞時，逮中88英里滑球揮出右外野方向一壘打，也是本季第140支安打，連續5季達到這個數字。

大谷接下來4次打擊，分別在3局下保送、4局下三振、7局下中外野飛球出局、9局下再吞三振，尤其最後打席面對教士「結結者」米勒（Mason Miller），第1球就是100英里速球，接著88、89英里滑球，吞下本季第146K。

道奇最近19場比賽，大谷缺席17場，但少了這位全隊最強打者，還是打出15勝4敗，包括一波8連勝；大谷明天再戰教士，後天移師舊金山對巨人隊進行3連戰，還有最後4場例行賽可調整狀況。

大聯盟例行賽將在28日落幕，季後賽30日開打，兩聯盟外卡系列賽點燃戰火；道奇目前97勝61敗暫居國聯第2種子，如果按照目前戰況，將在10月4日開打的分區系列賽才會出賽，比去年少打一輪，最大目標是成為本世紀首支世界大賽3連霸球隊。

道奇 MLB 大谷翔平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／大谷歸隊敲1安吞2K 山本吞第9敗單季最慘、下次登板就是季後賽

MLB／大谷翔平傷癒復出開紅盤 首打席敲安迎滿場歡呼

MLB／李灝宇對國民連三戰敲安 本季85安再創台將單季新高

MLB／大谷翔平傷癒歸隊 道奇下放火燙新秀德保拉回3A

相關新聞

MLB／山本開心看到前輩大谷回歸 無緣追平今永昇太單季15勝紀錄

道奇隊王牌投手山本由伸例行賽最後一次登板，大谷翔平傷癒復出重返先發打線，儘管投出第22場優質先發，在大聯盟投手獨居領先，但先挨轟又發生失誤，最後以1：5不敵教士隊，確定14勝9敗、防禦率2.53結束生涯第3季，勝場、敗場都寫下個人單季紀錄。

MLB／李灝宇對國民連三戰敲安 本季85安再創台將單季新高

老虎隊今天在底特律主場對國民隊進行3連戰最後一戰，也是本季倒數第4場例行賽，旅美好手李灝宇擔任先發2棒指定打擊，全場5打數1安打、被三振1次，最近連續3場比賽都有安打，老虎終場以2：4落敗。

MLB／本季3成打擊率僅6人平最少紀錄 強打者定義已改變

MLB本季僅6名符合規定打席的打者打擊率達3成，追平1968年紀錄；聯盟平均打擊率2成44，強打者更重視上壘與長打效率。

MLB／在洛磯「打者天堂」6勝0敗 凱利率響尾蛇4連勝續拚國聯外卡

美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇今晚客場以5比3擊敗科羅拉多洛磯，全力爭奪國家聯盟外卡晉級門票。台美混血球星卡洛爾首局就擊出...

MLB／道奇近19戰大谷缺席17場 仍奪15勝穩住國聯第2種子

道奇隊巨星大谷翔平今天脫離15天傷兵名單，重返先發打線擔任第2棒指定打擊，全場4次打數揮出1支安打、被保送1次，也吞下兩次三振，未有長打表現，不過目前全壘打30支、打點80分、長打率3成81仍在隊上排名第1。

MLB／大谷翔平傷癒復出開紅盤 首打席敲安迎滿場歡呼

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平傷癒復出，今晚重返先發打線，他缺席兩週後首度出賽便在首打席敲安，不過道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。