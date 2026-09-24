MLB／大谷翔平傷癒復出開紅盤 首打席敲安迎滿場歡呼

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平傷癒復出，今晚重返先發打線，他缺席兩週後首度出賽便在首打席敲安，不過道奇最終以1比5不敵聖地牙哥教士，未能在主場拿下勝利。

美聯社報導，大谷在這場比賽擔任指定打擊，排在第二棒，對決教士左投芮伊（Robbie Ray）。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前表示：「我沒有期待太多。他已經有一段時間沒有比賽了，但能讓他回到場上就是好事。」

當大谷在音樂聲中走向打擊區時，現場道奇的球迷爆出歡呼聲。大谷隨即將芮伊投出的2好1壞球擊出右外野安打，球迷再次歡聲雷動。之後史密斯（WillSmith）擊出三壘方向野手選擇球，大谷在二壘遭刺殺出局。

大谷9月8日因傷被列入傷兵名單後，貝茲（MookieBetts）一直頂替他擔任開路先鋒，這場比賽也繼續排在第一棒。

大谷上一次出賽是在9月7日對戰辛辛那提紅人。當時他本季出賽134場，打擊率2成77，累積30支全壘打、80分打點、89得分及80次保送，當時他在打擊區明顯受到身體狀況影響，不時甩動手臂並露出痛苦表情。

羅伯茲說：「幾週前你可以看出他打不到快速球，他的揮棒都在球的下方，而且揮棒速度比較慢…我會觀察他的揮棒控制以及擊球點，當然也會注意他是否出現皺眉等不適反應，但我不預期會再看到這些情況。」

羅伯茲表示，面對右投手時，他可能會讓大谷擔任第一棒、貝茲打第二棒。

道奇明天將與教士完成3連戰最後一場，接著前往舊金山，與巨人進行3連戰，為例行賽劃下句點。

羅伯茲說：「現在對我們所有人來說都是關鍵時刻，我認為他目前的狀態很好。他正在為季後賽做準備。他的心思應該已經放在那裡，我相信是如此。」

隨著大谷回歸，道奇將新人德保拉（Josue DePaula）下放至3A，加入太平洋岸聯盟（Pacific CoastLeague）季後賽，對戰拉斯維加斯飛行者（Las VegasAviators）。

德保拉此前擔任道奇指定打擊，在大谷缺陣期間迅速成為球迷喜愛的球員。