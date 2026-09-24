快訊

美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷歸隊敲1安吞2K 山本吞第9敗單季最慘、下次登板就是季後賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平傷癒歸隊先發，4打數1安打但吞下2次三振。 路透
大谷翔平傷癒歸隊先發，4打數1安打但吞下2次三振。 路透

2026名古屋亞運

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰教士隊，進行3連戰第2戰，大谷翔平傷癒歸隊擔任先發2棒指定打擊，4打數1安打，被三振兩次、保送1次，沒有長打表現，山本由伸先發6局失4分吞敗，因自己失誤只有兩分自責，道奇終場1：5落敗，終止最近5連勝、主場11連勝，教士在國聯外卡獨居榜首。

教士昨天0：7遭完封，兩隊今天打完前3局都掛零，教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）4局上轟出兩分砲，本季第29轟出爐，離生涯400支全壘打紀錄只差兩支，幫助球隊取得2：0領先。

道奇4局下靠3支安打加上艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打扳回一城，但教士5局上靠兩支內野安打攻占一、二壘，哈里斯（Dustin Harris）揮出投手前滾地球，山本傳球失誤送分，接著馬恰多高飛犧牲打追加1分，教士拉大到4：1領先。

教士指定打擊泰勒（Samad Taylor）9局上獲保送後，連續盜上二、三壘，再靠佛明（Freddy Fermin）安打攻下保險分，終場以4分之差獲勝。

山本由伸今天挨馬恰多2分砲，用88球完成6局任務，被揮出5支安打、只有1次保送。 美聯社
山本由伸今天挨馬恰多2分砲，用88球完成6局任務，被揮出5支安打、只有1次保送。 美聯社

山本用88球完成6局任務，被揮出5支安打、只有1次保送，本季第22場優質先發獨居大聯盟投手最多，但被馬恰多開轟，加上守備失誤付出敗投代價，本季戰績14勝9敗、防禦率2.53，敗場數寫下大聯盟生涯3年單季新高；由於道奇只剩4場例行賽，山本投球任務已經結束，下次登板將是季後賽，在10月4日開打的分區系列賽亮相。

教士今天動用6名投手應戰，13勝投手瑞伊（Robbie Ray）先發3.1局，被揮出7支安打、失1分，5名後援投手只被揮出3支安打，聯手保住重要勝利；松井裕樹5局下登板，未和大谷交手，被揮出1支安打、出現1次保送，靠雙殺化解危機，拿到本季第11次中繼成功。

MLB 大谷翔平 道奇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／李灝宇對國民連三戰敲安 本季85安再創台將單季新高

亞運棒球／第9局才擠出首安、全場吞15K 中華隊0：5遭南韓完封

亞運棒球／林佾葳先發5局失1分交由劉致榮接手 郭彬6局飆10K無失分

亞運棒球／郭子銓先發6局10K+打線3轟 中華隊7局11：0退香港晉級

相關新聞

MLB／大谷歸隊敲1安吞2K 山本吞第9敗單季最慘、下次登板就是季後賽

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰教士隊，進行3連戰第2戰，大谷翔平傷癒歸隊擔任先發2棒指定打擊，4打數1安打，被三振兩次、保送1次，沒有長打表現，山本由伸先發6局失4分吞敗，因自己失誤只有兩分自責，道奇終場1：5落敗，終止最近5連勝、主場11連勝，教士在國聯外卡獨居榜首。

MLB／李灝宇對國民連三戰敲安 本季85安再創台將單季新高

老虎隊今天在底特律主場對國民隊進行3連戰最後一戰，也是本季倒數第4場例行賽，旅美好手李灝宇擔任先發2棒指定打擊，全場5打數1安打、被三振1次，最近連續3場比賽都有安打，老虎終場以2：4落敗。

MLB／萊斯雙響砲達41轟並列美聯全壘打王！ 寫洋基自家選秀第2人紀錄

萊斯單場雙響砲助洋基9比2擊敗光芒，本季41轟並列美聯全壘打王，成為洋基隊史第2位選秀出身單季40轟打者。

MLB／道奇近19戰大谷缺席17場 仍奪15勝穩住國聯第2種子

道奇隊巨星大谷翔平今天脫離15天傷兵名單，重返先發打線擔任第2棒指定打擊，全場4次打數揮出1支安打、被保送1次，也吞下兩次三振，未有長打表現，不過目前全壘打30支、打點80分、長打率3成81仍在隊上排名第1。

MLB／大谷翔平傷癒復出開紅盤 首打席敲安迎滿場歡呼

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平傷癒復出，今晚重返先發打線，他缺席兩週後首度出賽便在首打席敲安，不過道...

MLB／簽5億美元巨約卻陷低潮 小葛雷諾稱「薪水是買過去表現」遭炎上急澄清

小葛雷諾本季低潮，簽下14年5億美元合約後言論遭炎上；他澄清對表現失望，本季OPS僅0.695，將休賽季重整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。