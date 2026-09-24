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MLB／本季3成打擊率僅6人平最少紀錄 強打者定義已改變

台灣醒報／ 台北報導
MLB過往的3成打擊率是衡量明星打者的標準，但本季恐怕僅有平最低紀錄的6人過3成。圖為目前聯盟打擊王太空人重砲艾瓦瑞茲。 路透
MLB過往的3成打擊率是衡量明星打者的標準，但本季恐怕僅有平最低紀錄的6人過3成。圖為目前聯盟打擊王太空人重砲艾瓦瑞茲。 路透

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MLB本季3成打級率球星數量嚴重下探、直逼58年前的投手年紀錄！曾經被視為MLB明星打者標準的3成打擊率，如今快成為稀有物種，本季季賽來到最後時刻，全聯盟僅剩6位打者維持3成以上打擊率，數量已經追平1968年投手年的程度。外媒24日指出，當今聯盟平均打擊率僅2成44，現代投手強度提升與分工明確，讓打者更追求進攻指數而非打擊率。

僅6人3成以上

MLB本季賽季來到收尾階段，目前攤開打擊排行榜會驚訝發現，現在僅剩6人打擊率維持在3成以上，領先集團是太空人主砲艾瓦瑞茲、與費城人短槍王阿拉斯，但也僅在3成15，後續是光芒的快腿辛普森、響尾蛇莫雷諾、馬林魚洛佩茲，而海盜岡薩雷斯的3成02已經在3成保衛戰邊緣，這個過往被視為明星打者的標準，如今逐漸式微。

符合規定打席數的僅6人過3成打擊率，已經追平了高懸58年的紀錄，1968年是著名的投手年，當年投手太過主宰比賽，美聯打擊王紅襪球星雅澤姆斯基甚至僅3成01，也因為當年投手過於強勢，大聯盟隔年就把投手丘高度從15吋降低至現行的10吋。而如今，沒什麼硬體規範改變之下，打擊率低迷已經追平當年。

現代更重視效率

根據《CBS體育網》報導，大聯盟今年平均打擊率僅2成44，近年低打擊率成常態，投手球速提升、變化球及球路設計進化、牛棚分工也更精細，現代打者面對的環境越發困難，因此明星打者對於打擊率的重視不若以往，當前更重要的是把握投手失投、或設定到中意的球路，一棒確實擊球、造成重傷害。

目前聯盟3成以上打擊率的選手，只有艾瓦瑞茲同時名列進攻指數排行前10，這也說明聯盟更在意打者的進攻效率，進攻效率是由上壘率與長打率組成，聯盟平均上壘率明顯再比去年提升，整體進攻指數也逐年上升，說明現代棒球對於打擊重視角度已經逐漸改變。

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