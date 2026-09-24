MLB／萊斯雙響砲達41轟並列美聯全壘打王！ 寫洋基自家選秀第2人紀錄

紐約洋基27歲球星萊斯（Ben Rice）今天（24日）面對坦帕灣光芒上演單場雙響砲，不僅率隊以9比2拿下勝利，個人本季全壘打數也一舉來到41轟，並列美聯全壘打王，更締造洋基隊史罕見紀錄，成為繼「法官」賈吉（Aaron Judge）後，第2位以洋基選秀球員身分締造單季40轟的打者。

「白飯哥」萊斯首局就展現長打火力，面對光芒先發安格勒特（Mason Englert）首球伸卡球，直接轟出右外野第二層看台，替洋基先馳得點，這支陽春砲也是他本季第40轟。四局下萊斯再度開轟，完成單場雙響砲，讓本季全壘打數來到41支，與阿隆索（Pete Alonso）、艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）及卡米奈羅（Junior Caminero）並列美聯全壘打王。

除了兩發全壘打，萊斯還敲出另外1支安打並選到1次保送，單場3安猛打賞，賽後打擊率.263、OPS達0.899，成為洋基本季最重要的長打火力之一。

根據大聯盟官網資料，自1965年大聯盟正式實施選秀以來，洋基隊史僅有2名自行選進的球員能夠單季敲出至少40轟，前一人正是賈吉。過去條紋大軍雖有不少球星完成40轟，包含貝比・魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle）、迪馬喬（Joe DiMaggio）等上古神獸，但許多球員是在選秀制度建立前加入職棒，或是透過交易、自由球員等方式加盟洋基。

包括馬里斯（Roger Maris）、魯斯、曼托、迪馬喬、賈里格（Lou Gehrig）等名將，都不屬於現行制度下的洋基選秀球員。至於基特（Derek Jeter）和威廉斯（Bernie Williams）等陽機自行培養出的名將，生涯單季全壘打最高則分別為24轟、30轟。

此役洋基打線火力全開，麥馬漢（Ryan McMahon）也敲出滿貫砲、單場灌進5分打點，隆巴德（George Lombard Jr.）則在三局擊出陽春砲，洋基單局灌進5分。先發投手柯爾（Gerrit Cole）主投5.2局失2分、送出8次三振，收下本季第10勝，賽後防禦率3.61。