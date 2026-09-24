MLB／簽5億美元巨約卻陷低潮 小葛雷諾稱「薪水是買過去表現」遭炎上急澄清

多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季表現陷入低潮，恰逢14年5億美元（約新台幣159億2700萬元）超級合約生效首年，一番「合約是根據我過去的表現，而不是我將來會做什麼」的言論遭「炎上」。小葛雷諾隨後再度接受媒體訪問試圖「洗白」，強調自己對本季表現感到失望，也會利用休賽季重新準備。

小葛雷諾今年出賽141場，打擊三圍.263/.336/.359，OPS僅0.695，在符合規定打席的26名一壘手中排名倒數第四，而且他直到球季進入尾聲，才敲出本季在藍鳥隊主場的首發全壘打。

這樣的成績與他的合約形成強烈對比，藍鳥在2025年球季前與小葛雷諾達成14年5億美元延長合約，總額僅次於索托（Juan Soto）與大谷翔平，排名大聯盟史上第三。不過，這份合約直到2026年賽季才正式生效，去年他的年薪仍為仲裁薪資2850萬美元（約新台幣9億725萬元）。

藍鳥去年一路打進世界大賽，如今卻確定無緣季後賽，小葛雷諾本季的低迷表現自然成為外界關注焦點。近日他接受西班牙語媒體訪問時，被問到如何看待自己的賽季表現，他的回答卻意外「炎上」：「我拿到的合約，是根據我已經做到的事情，而不一定是我將來要做到的事。」小葛雷諾表示，自己也理解球迷為何會有不同想法，「有時候我自己也會這樣想，『他們給了我這麼多錢，而我做得還不夠。』但我真的已經盡力了，也一直努力工作。」

小葛雷諾也談到球迷支持，「球迷就是這樣，當你表現很好時，他們會百分之百支持你；但當你沒有處於最佳狀態時，不是每個人都會支持你，幾乎沒有人會支持你。那些始終支持我的人，才是我真正的球迷。」

這番談話隨即在社群平台掀起熱議，在Reddit討論串中於不到3小時就累積超過300則留言，不少球迷對他的說法感到不滿。面對輿論延燒，小葛雷諾隨後再度接受媒體訪問，試圖進一步說明自己的原意。

「那是訪問中對方問我今年感受如何時，我所做的回答。我說，我當然對自己這個賽季的表現感到非常難過，也很遺憾沒能幫助球隊打進季後賽。」小葛雷諾表示，他所談的是個人對球員薪資的看法，認為球員確實是根據過去的表現獲得合約。

他還強調，自己是在2025年球季開始時簽下這份超級合約，之後也交出不錯的例行賽成績，季後賽更有出色表現，幫助藍鳥一路闖進世界大賽。面對外界質疑，小葛雷諾也表示自己並不後悔當初的說法，同時透露本季不是百分之百健康，但強調沒有遭遇重大傷勢。

藍鳥當初願意給出這紙超過5億美元的合約，正是看中27歲小葛雷諾未來長期成為球隊招牌的可能性。尤其去年季後賽，他繳出驚人的.407打擊率、.494上壘率、.795長打率，成為藍鳥闖進世界大賽的重要戰力。

諷刺的是，小葛雷諾如今強調球員薪資應該建立在過去表現，但他能夠拿到大聯盟史上第3高額的保障合約，本身正是球團看中他「未來還能有更多好表現」的結果。他過去3季的整體表現雖仍維持一定水準，期間OPS為0.859，在大聯盟符合規定打席的打者中排名第16、一壘手排名第4，但年齡優勢與未來潛力，正是他最終獲得巨額合約的重要因素。