MLB／大谷翔平傷癒歸隊 道奇下放火燙新秀德保拉回3A

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平正式傷癒復出，他將在今天（24日）對戰聖地牙哥教士的比賽重返先發打線，由於大谷的回歸，道奇只得將近期表現火燙的新秀德保拉（Josue De Paula）下放3A。

大谷翔平日前因傷缺陣11場，道奇如今確認他從傷兵名單歸隊，將首戰對上教士左投瑞伊（Robbie Ray）。今天他將擔任先發第二棒，這也是他自2024年6月16日後，首度沒有擔任道奇的開路先鋒，第一棒則由近期手感火熱的貝茲（Mookie Betts）擔綱。

大谷翔平缺陣期間，道奇從3A升上德保拉頂替其名額，沒想到這名頭號新秀展現超乎預期的即戰力，在大谷缺席的11場比賽中，德保拉是道奇隊內上壘次數最多的打者，球隊也在這段期間拿下11勝3敗，不僅提前鎖定季後賽資格，也確定拿下國聯西區冠軍，並持續爭取外卡系列賽首輪輪空優勢。

德保拉這次升上大聯盟前，就已是道奇農場體系頭號新秀，也是全大聯盟最受矚目的頂級新秀之一。他本季在2A的出色表現更讓他拿下德州聯盟年度MVP，年僅21歲便獲得高度評價，如今短暫升上大聯盟後再度證明自己，也讓外界開始討論他是否值得進入道奇季後賽名單。

道奇新秀德保拉（Josue De Paula）被下放3A。 美國聯合通訊社

不過，大谷回歸後，德保拉在道奇先發陣容中確實較難找到固定位置，由於大谷重回DH，落外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）和塔克（Kyle Tucker）近一個月都逐漸找回打擊狀態，球團目前並沒有明顯的先發空缺可以直接安排德保拉。

儘管如此《The Athletic》報導，德保拉還是有望競爭球隊季後賽名單中的左打替補角色，目前主要競爭對手是同為道奇新秀的拉辛（Dalton Rushing）。拉辛自8月初起便帶著部分尺骨附屬韌帶撕裂傷勢出賽，本季將不再擔任原本熟悉的捕手位置，但仍有機會以打擊能力爭取季後賽席次。

值得注意的是，德保拉這次降至3A後，最快可在10月3日國聯分區系列賽開打前重新升上大聯盟。雖然按照現行規定，他因9月1日時尚未列入道奇40人名單，原則上不具備季後賽出賽資格，但球團仍可向大聯盟主席辦公室提出申請，若有球員因傷退出季後賽名單，便可能讓德保拉獲得遞補機會。