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MLB／李灝宇對國民3連戰連續安打 本季85安再創台將單季新高

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美好手李灝宇。 美聯社資料照
旅美好手李灝宇。 美聯社資料照

2026名古屋亞運

老虎隊今天在底特律主場對國民隊進行3連戰最後一戰，也是本季倒數第4場例行賽，旅美好手李灝宇擔任先發2棒指定打擊，全場5打數1安打、被三振1次，最近連續3場比賽都有安打，老虎終場以2：4落敗。

國民今天動用6名手車輪戰，李灝宇1局下面對左投勒弗雷迪（Richard Lovelady），在2好1壞後逮中80英里橫掃球，揮成左外野方向一壘打，也是全隊第1支安打，但老虎留下殘壘未得分。

李灝宇接下來4次打擊掛零，3局下二壘方向滾地球、5局下遭三振、7局下中外野飛球、9局下捕手前飛球出局，連續5場比賽未開轟，本季打擊率從賽前2成68略降為2成67；老虎全場8支安打，雖比國民多兩支，但全場11個殘壘，終場以兩分之差輸球。

李灝宇對國民3連戰表現不錯，13次打數揮出5支安打，包括兩支二壘打，攻下1分打點，還有兩次保送；他在最近8場比賽有6場出現安打，包括兩支全壘打，成為首位單季達到10轟的大聯盟台灣球員。

老虎本季戰績74勝85敗，在美聯中區排名第4，明天休兵1天，後天繼續在主場迎戰海盜隊，進行本季最後一個系列賽；李灝宇目前出賽111場、打數318次、得39分、安打85支、18支二壘打、10支全壘打、46分打點、壘打數137個都是大聯盟台灣球員單季新高，還差1支三壘打追平張育成2021年在守護者隊紀錄。

國民 MLB 李灝宇 老虎

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