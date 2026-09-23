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MLB／村上宗隆扛33轟平岡本和真 並列大聯盟最多轟日本新人
美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪日本籍重砲村上宗隆今天扛出本季第33轟，幫助球隊終場以14比11擊倒堪薩斯皇家，他與多倫多藍鳥的岡本和真並列MLB新人球季最多轟日籍選手。
村上宗隆在客場對戰皇家擔任先發第4棒且鎮守一壘，他於7局上敲出右外野兩分砲，為個人本季第33發全壘打，全場3打數1安打、進帳2分打點。
現年26歲的村上宗隆本季打擊率來到2成03，累計33轟、72打點，30歲的岡本和真本季打擊率則為2成35，且擊出33轟、掃進89打點，兩人暫時並列MLB新人球季最多轟日本球員，同時也是本季最多轟日籍選手。
白襪擊敗皇家且奪下近期3連勝後，只落後美國聯盟中區龍頭克里夫蘭守護者1場勝差。
目前白襪也占據美國聯盟第3張外卡席次，有望晉級季後賽。
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