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MLB／大谷翔平要回歸了！道奇教頭「開綠燈」：明天就會出戰

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇總教練羅伯茲今天賽前受訪時「開綠燈」，表示大谷翔平將在明天對上教士的比賽中復出。 路透社
道奇總教練羅伯茲今天賽前受訪時「開綠燈」，表示大谷翔平將在明天對上教士的比賽中復出。 路透社

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道奇「二刀流」巨星大谷翔平近期受右側二頭肌發炎、左膝不適困擾，被放進15天傷兵名單，但恢復狀況良好，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前受訪時也「開綠燈」，表示大谷將在明天對上教士的比賽中復出。

大谷翔平今年6月開始反覆出現左膝發炎，7月又遭遇右側二頭肌緊繃，除了退出明星賽，「投手大谷」更是自美國時間7月3日後，就沒再登板，今年賽季的剩餘賽事也都被封印；至於「打者翔平」則是在因右二頭肌發炎，9月7日後就沒再出賽。

近期大谷翔平恢復狀況良好，今天談到是否有復出可能，羅伯茲也在賽前受訪「開綠燈」，說道：「沒有意外的話，他（大谷翔平）明天就預計復出，如果之前她的狀態是5分，那麼現在大概已經恢復到8、9分了。」

不過羅伯茲也表示，大谷翔平可能不會以開路先鋒的身分出戰，「大谷仍可能是第一棒人選，但如果對手先發是左投，我們可能會考慮讓貝茲（Mookie Betts）打第一棒。」

而作為道奇MVP打線之一的貝茲狀況火燙，9月敲出6轟20分打點，打擊率是可怕的3成73，扛起球隊開路先鋒的他更是破壞力驚人，本季第一棒出戰6場，有3轟7分打點，打擊率高達4成17，因此羅伯茲認為大谷翔平不一定會以第一棒回歸。

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