MLB／朗希回歸飆百公里火球 道奇有望反超釀酒人成國聯龍頭

道奇「令和怪物」佐佐木朗希近期傷癒歸隊後，轉戰後援投手挑整狀態，備戰季後賽。今天隊上教士他繳出後援1局無失分好投，且飆出破百公里火球，最終幫助球隊以7：0完封取勝。雖然道奇提前宣布國西封王，但近期仍不懈怠，打出5連勝，外加國聯龍頭釀酒人輸給費城人，目前球隊僅1場勝差就能搶下國聯頭號種子之位。

佐佐木朗希日前比賽中因手指突發起水泡，在美國時間8月27日被放進15天傷兵名單，直到昨日以後援身分回歸。今天朗希在第4局登板，先賞給梅里爾（Jackson Merrill）飛球接殺，接著三振海斯（Austin Hays），其中一球更是飆破百公里。雖然接下來被接連敲出2安，但最終三振柯朗沃斯（Jake Cronenworth）抓下最後一個出局數完成任務，賽後防禦率4.56 。

近期狀態低迷的明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）則是在第5局接手登板，這次他沒有「放火」，飆出1局2K無失分，最快球速達98.2英里（約158公里），賽後防禦率9.76。

本場比賽道奇讓先發輪值休息，選擇開啟牛棚車輪戰，啟用史都華（Brock Stewart）、左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）、崔能（Blake Treinen）、赫特（Kyle Hurt）、維西亞 （Alex Vesia）、崔爾（Jack Dreyer）以及佐佐木朗希和狄亞茲，他們也不負眾望，接連投出無失分好球，最終幫助球隊7：0完封教士。

道奇在9月18日對上紅人取勝後，提前確定在國西封王，獲得季後賽首輪輪空機會，但他們並沒有懈怠，反而在今天擊敗教士後奪下5連勝，並且戰績97勝60敗，更距離國聯龍頭釀酒人的98勝59敗僅一場勝差，有望在賽季結束前時現反超，成為國聯頭號種子。