聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／個性獲紅襪3A球團讚賞！鄭宗哲喜獲「好人卡」一張
目前效力於紅襪3A的鄭宗哲，正式結束本季在小聯盟的所有比賽，球團也在今日頒發自製獎項給球員，而這位台灣好手不負眾望，獲得相當特別的「好人卡」一張。
紅襪3A今天在社群發布影片，內容是球團頒發3個自製獎項給隊上的成員，而鄭宗哲也成功獲獎，但卻是特別的「年度好人獎（The Geddy Good Guy Award）」。面對這張「好人卡」，他在得獎當下露出燦笑並舉高雙手歡呼。
現年25歲的鄭宗哲，在今天開季前曾4度遭球團指定讓渡（DFA），最終效力紅襪農場體系。今年他在小聯盟出戰94場，繳出打擊率2成41、OPS（整體攻擊指數）.735的表現，並外帶8轟30分打點。
今年季中鄭宗哲也獲得再次升上大聯盟的機會，並在6月27日敲出生涯首安，最終留下出賽14場打擊三圍.256/.318/.282的成績單，雖然沒有全壘打進帳但外帶5分打點。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。