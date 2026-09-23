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MiLB／個性獲紅襪3A球團讚賞！鄭宗哲喜獲「好人卡」一張

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲個性討喜，獲得紅襪3A頒布的「好人卡」獎項。 美聯社
鄭宗哲個性討喜，獲得紅襪3A頒布的「好人卡」獎項。 美聯社

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目前效力於紅襪3A的鄭宗哲，正式結束本季在小聯盟的所有比賽，球團也在今日頒發自製獎項給球員，而這位台灣好手不負眾望，獲得相當特別的「好人卡」一張。

紅襪3A今天在社群發布影片，內容是球團頒發3個自製獎項給隊上的成員，而鄭宗哲也成功獲獎，但卻是特別的「年度好人獎（The Geddy Good Guy Award）」。面對這張「好人卡」，他在得獎當下露出燦笑並舉高雙手歡呼。

現年25歲的鄭宗哲，在今天開季前曾4度遭球團指定讓渡（DFA），最終效力紅襪農場體系。今年他在小聯盟出戰94場，繳出打擊率2成41、OPS（整體攻擊指數）.735的表現，並外帶8轟30分打點。

今年季中鄭宗哲也獲得再次升上大聯盟的機會，並在6月27日敲出生涯首安，最終留下出賽14場打擊三圍.256/.318/.282的成績單，雖然沒有全壘打進帳但外帶5分打點。

MLB 鄭宗哲

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