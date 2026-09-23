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MLB／隊史第5次美東封王！小市場光芒扳倒豪門洋基奪美聯最佳戰績

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒在雙重賽第二戰以6：1擊敗洋基，提前封王美東。 法新社
光芒在雙重賽第二戰以6：1擊敗洋基，提前封王美東。 法新社

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光芒今天在客場與洋基展開雙重賽，上演美聯東區龍頭之爭，首戰雖然以0：2輸球，但第二戰靠著王牌拉穆森（Drew Rasmussen）6.2局失1分好投，以6：1擊敗條紋軍，正式宣告在美東提前封王。

本戰光芒打線火力兇猛，全場擊出11安，其中迪亞茲（Yandy Díaz）繳出單場雙安外帶4分打點，目前以175安領跑美聯安打王，隊友沃爾斯（Taylor Walls）則是上演4支3「猛打賞」，貢獻1分打點。

除了打線火力上線，光芒王牌先發拉穆森更是上演全面壓制，本戰主投6.2局用114球，僅被敲1安失1分，飆出誇張的11K，賽後順利收下本季美聯第二多的16勝，防禦率2.67則是排在美聯第四。

光芒今天在客場以6：1擊敗洋基，正式宣告在美東提前封王。 法新社
光芒今天在客場以6：1擊敗洋基，正式宣告在美東提前封王。 法新社

光芒目前戰績96勝61敗，本場比賽擊敗洋基後，正式確定提前在美東封王，上演小市場球隊扳倒豪門的逆襲大秀。這是他們隊史第5次封王，其他4次分別在2008年、2010年、2020年以及2021年達成，同時也是隊史第4次獲得美聯最佳戰績。搶下頭號種子讓光芒能夠在季後賽首輪輪空，球員得到更充分的休息。

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